Невролог назвала провоцирующие мигрень продукты

К продуктам, которые провоцируют приступы мигрени, относятся цитрусовые, орехи, шоколад, бананы, копчености, колбасы и жирный сыр. Об этом «Известиям» 25 апреля рассказала врач-невролог лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

Она отметила, что если головная боль является следствием другого заболевания, то питание не должно влиять на интенсивность или продолжительность приступа. Так бывает, например, при гриппе, отите, гипертонии.

Если же речь идет о первичной головной боли, которая возникает сама по себе, то, по словам врача, в некоторых случаях прослеживается связь с питанием. В частности, такое наблюдается при мигрени — хронической сильной головной боли, количество приступов которой во многом зависит от внешних факторов.

«Ученые выяснили, что провоцировать приступ мигрени могут цитрусовые, орехи, шоколад, бананы, копчености, колбасы и жирный сыр. Это не значит, что от сыра или шоколада, например, обязательно нужно сразу отказаться. Пациенту желательно наблюдать за собой, вести дневник, чтобы выявить индивидуальные продукты-провокаторы, и именно их исключить из рациона. Стоит также помнить, что голодание или неадекватное питание может стать причиной приступа мигрени», — рассказала Демьяновская.

Также, по ее словам, выявлена связь мигрени с употреблением алкоголя. В частности, красное вино и шампанское почти неминуемо провоцируют болевые эпизоды у большинства людей, страдающих этим заболеванием.

У головной боли напряжения, которая наряду с мигренью относится к самым распространенным типам первичной головной боли, нет связи с конкретными продуктами. Однако пациентам не рекомендуется голодать или сидеть на строгой диете — это сильный стресс для организма, а приступы головной боли напряжения чаще всего возникают как раз из-за стресса, отметила невролог.

«Есть еще один механизм, связывающий головную боль с употреблением напитков. Оболочки мозга чувствительны к снижению объема спинномозговой жидкости, процесс выработки которой стимулирует кофеин. Поэтому резкий и полный отказ от кофе и чая может вызвать головную боль. По этим же причинам голова может болеть у людей, которые пьют мало воды», — подытожила Демьяновская.

23 апреля врач-невролог, кандидат медицинских наук Марина Аникина рассказала, чем мигрень отличается от обычной головной боли. В частности, по ее словам, при мигрени возникает непереносимость света, запаха или звука. Кроме того, при мигрени чаще всего болит одна половина волосистой части головы.