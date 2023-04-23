Реклама
Прямой эфир
Авто
МВД включило в теорию экзамена на права правила использования электросамокатов
Армия
«РВ» показала кадры с последствиями удара ВС РФ по базе иностранных наемников
Мир
Министры сельского хозяйства G7 выступили за продление зерновой сделки
Общество
Умер депутат Госдумы Николай Борцов
Мир
Херш сообщил о выговоре Зеленскому от главы ЦРУ за Mercedes у чиновников
Спорт
Тренер Уэйн Руни назвал лучшим в мире футболистом Эрлинга Холанда
Армия
ВКС РФ уничтожили две группы украинских диверсантов в Харьковской области
Мир
Во Франции более 10 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу
Мир
Президент Бразилии призвал урегулировать конфликт на Украине дипломатией
Мир
В Стамбуле неизвестные обстреляли офис правящей партии в Турции
Мир
Рогов сообщил о вывозе властями Киева оборудования с заводов Запорожья
Мир
Китайского дипломата осудили в Киеве и Прибалтике за слова о Крыме
Мир
Австрийский экономист предложил Западу усилить санкции против России

Невролог объяснила отличия головной боли от мигрени

Невролог Аникина объяснила, как отличить обычную головную боль от мигрени
0
Фото: Global Look Press/imago-images/photothek.net/Ute Grabowsky
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Марина Аникина рассказала, что при мигрени в отличие от обычной головной боли возникает непереносимость света, запаха или звука. Разницу специалист объяснила в беседе с «Москвой 24» в воскресенье, 23 апреля.

Аникина отметила, что при мигрени чаще всего болит одна половина волосистой части головы.

«Распределение боли может быть вперед или назад от виска, от затылка, от уровня шеи, то есть примерно те области, которые находятся под контролем тройничного нерва», — объяснила она.

Вместе с тем боль может не только постоянно возникать в одной и той же половине головы, но и менять положение. Мигрень, как уточнила врач, сопровождается другими симптомами и вегетативными расстройствами, например непереносимостью света, звука или запаха.

«Например, вы идете по торговому центру, вас обгоняет человек с ярким ароматом парфюма, после чего начинает болеть голова», — подчеркнула невролог.

Специалист добавила, что одной из основных причин мигрени является особая организация нервной системы, которая передается по наследству. У женщин, к примеру, такое заболевание встречается намного чаще, поскольку гормоны, которые влияют на репродукцию, очень сильные триггеры мигрени.

С плеч долой: в каких случаях головная боль особо опасна
Врачи рассказали, как победить повседневные мигрени

Вылечить этот недуг почти невозможно, однако контролировать приступы можно, заметила Аникина. Кандидат медицинских наук подчеркнула, что существует популярный, но очень опасный метод избавления от мигрени — обливание головы горячим душем. В основе мигрени лежит расширение сосудов, а с горячей водой, по ее словам, это происходит еще сильнее и, как следствие, это может являться большим риском возникновения инсульта.

Безопаснее будет обратиться к врачу, который назначит подходящее лечение, посоветовала специалист.

Ранее, 20 апреля, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала «Известиям» о самых полезных продуктов для улучшения работы мозга. По ее словам, орехи и семена весьма богаты омега-3, кальцием, легкоусвояемым белком, цинком, магнием, а они в свою очередь активно участвуют в работе мозга.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023