Невролог объяснила отличия головной боли от мигрени

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Марина Аникина рассказала, что при мигрени в отличие от обычной головной боли возникает непереносимость света, запаха или звука. Разницу специалист объяснила в беседе с «Москвой 24» в воскресенье, 23 апреля.

Аникина отметила, что при мигрени чаще всего болит одна половина волосистой части головы.

«Распределение боли может быть вперед или назад от виска, от затылка, от уровня шеи, то есть примерно те области, которые находятся под контролем тройничного нерва», — объяснила она.

Вместе с тем боль может не только постоянно возникать в одной и той же половине головы, но и менять положение. Мигрень, как уточнила врач, сопровождается другими симптомами и вегетативными расстройствами, например непереносимостью света, звука или запаха.

«Например, вы идете по торговому центру, вас обгоняет человек с ярким ароматом парфюма, после чего начинает болеть голова», — подчеркнула невролог.

Специалист добавила, что одной из основных причин мигрени является особая организация нервной системы, которая передается по наследству. У женщин, к примеру, такое заболевание встречается намного чаще, поскольку гормоны, которые влияют на репродукцию, очень сильные триггеры мигрени.

Вылечить этот недуг почти невозможно, однако контролировать приступы можно, заметила Аникина. Кандидат медицинских наук подчеркнула, что существует популярный, но очень опасный метод избавления от мигрени — обливание головы горячим душем. В основе мигрени лежит расширение сосудов, а с горячей водой, по ее словам, это происходит еще сильнее и, как следствие, это может являться большим риском возникновения инсульта.

Безопаснее будет обратиться к врачу, который назначит подходящее лечение, посоветовала специалист.

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