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Эксперт призвала отказаться от сладких йогуртов и бутербродов на завтрак

Эксперт Немцан: на завтрак стоит отказаться от бутербродов и сладких йогуртов
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Фото: Global Look Press/Malte Ossowski/SVEN SIMON
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Эксперт по ЗОЖ и правильному питанию Анастасия Немцан перечислила самые вредные продукты для завтрака.

В беседе с «Газетой.Ru» 24 апреля специалист отметила, что стоит отказаться от выпечки и сладостей в качестве частого или ежедневного завтрака. Такая еда провоцирует выделение значительного объема инсулина, который создает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу. В будущем это чревато развитием диабета.

Также к вредным для завтрака продуктам Немцан отнесла манную кашу из-за ее калорийности и высокого содержания глютена, который поддерживает воспалительные процессы в ЖКТ. Также в манке отсутствует клетчатка, потому она не способствует пищеварению. Заменить ее можно белком или кашами из других круп, например, гречки.

Также пользу для здоровья не несут бутерброды с колбасой и сыром, их лучше не есть ни на завтрак, ни на обед. Обычный хлеб можно заменить на безглютеновый, а место колбасы использовать авокадо или нежирную ветчину из индейки без консервантов.

Также в первой половине дня не стоит пить сладкие йогурты или есть творожные массы с добавками. По словам Немцан, йогурт лучше брать греческий и добавлять в него, например, сухофрукты. Творог должен быть 5-9%. Обезжиренные молочные продукты брать и вовсе не рекомендуется.

Вредный завтрак, по словам специалиста, лучше заменить качественным белком и жирами. Хорошо подойдут яйца, овсянка с ягодами, сэндвичи с хлебом на закваске и кусочком красной слабосоленой семги, рисовая каша на кокосовом молоке.

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22 апреля Спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин рассказал RT, что отсутствие первого приема пищи может стать причиной дефицита витаминов, а также обернуться чрезмерным чувством голода в течение дня и перееданием на ночь, проблемами со сном и набором веса. Он добавил, что ежедневный завтрак помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови и избегать опасных для здоровья скачков. Это хорошая профилактика сахарного диабета второго типа, ожирения, болезней сердца и сосудов, пишет Life.ru.

14 апреля диетолог, д.м.н. Маргарита Королева рассказала о вреде поздних завтраков для фигуры. Как отметила специалист, именно завтрак запускает процесс метаболизма, пишет РИАМО. Если перенести его на более позднее время, организм перейдет в режим накопления энергии. И в итоге даже самый полезный завтрак может привести к набору лишних килограммов, сообщает телеканал «360».

Ранее к.м.н. Сергей Вялов рассказал, что бутерброды с сыром и маслом отрицательно влияют на работу поджелудочной железы и сердца. Такая пища содержит избыточное количество триглециридов и холестерина. Они, в свою очередь, ускоряют развитие атеросклероза кровеносных сосудов, который угрожает сердца, сообщает телеканал «Звезда».

10 марта врач-гастроэнтеролог Павел Богомолов рассказал, можно ли опьянеть от йогурта. По его словам, в исключительных случаях йогурт может содержать микроскопические следы этилового спирта, но этого недостаточно для опьянения, пишет НСН.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на гастроэнтеролога Юлию Есипенко писал, что для получения достаточного количества клетчатки нужно есть цельные продукты (зерновые, овощи, бобовые и фрукты), цельнозерновые крупы, использовать пищевые добавки с клетчаткой, семена льна и чиа, отдавать предпочтение ягодам с высоким содержанием клетчатки не срезать кожуру с овощей и фруктов.

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