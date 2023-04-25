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Политолог объяснил уход телеведущего Такера Карлсона с Fox News

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson/ File Photo
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Ответственность за уход телеведущего Такера Карлсона с Fox News лежит, главным образом, на рекламодателях. Такое заявление в понедельник, 24 апреля, сделал политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

По его словам, производители различных товаров бойкотировали Карлсона и отказывались продвигать свою продукцию за счет его программы. Всё это спровоцировало конфликт интересов со зрителями, которые выступали за то, чтобы телеведущий продолжал работу в эфире. В конечном итоге верх одержали рекламодатели, и руководство Fox News прекратило сотрудничать с Карлсоном.

Тем не менее, заверил Синельников-Оришак, опальный ведущий еще вернется в медиапространство, и в этом ему поможет незаурядный профессиональный опыт.

«Думаю, что Карлсон улетел, но обязательно еще вернется. Возможно, не на Fox News, поскольку его карьера была достаточно яркая, он проявил себя во многих ипостасях. Кстати, даже танцевал в танцах со звездами на льду», — заключил эксперт.

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Последняя программа Такера Карлсона состоялась 21 апреля. О причинах ухода ведущего и его дальнейших планах не сообщалось.

Карлсон не раз критиковал руководство США и президента Джо Байдена в частности. Так, 25 марта он заявил, что утверждения президента и чиновников Белого дома о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» могут стать самой смешной ложью американского правительства в текущем году.

До этого, 17 марта, Карлсон высказал мнение о том, что действия американских политиков могут серьезно обострить натянутые отношения между Вашингтоном и Москвой.

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