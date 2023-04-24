Материалы для выдачи Софьи Сапеги в РФ переданы в Пресненский суд Москвы

Материалы дела по приговору россиянке Софье Сапеге направлены в Пресненский суд Москвы для реализации процедуры ее передачи в Россию. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

«Вопрос передачи осужденной Софьи Сапеги рассматривается Минюстом России с конца января этого года в связи с обращением родственницы осужденной. Материалы о передаче осужденной Сапеги в РФ направлены Минюстом России в Федеральную службу исполнения наказаний для внесения в российский суд представления о признании и исполнении приговора белорусского суда на территории Российской Федерации», — сообщил он в беседе с ТАСС.

Министр добавил, что потом принятое судом решение направят обратно в Республику Беларусь.

14 апреля стало известно, что Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство Софьи Сапеги на ее передачу в Россию для дальнейшего отбывания наказания.

В мае 2022 года Софью Сапегу приговорили в Белоруссии к шести годам заключения в колонии общего режима по статье о разжигании ненависти. Ее и экс-редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года.

В контексте протестов, которые проходили в стране после президентских выборов в августе 2020 года, россиянке вменяли то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов.

Летом 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности передать девушку России, подчеркнув, что ему ее жалко. 31 января 2023 года Сапеге отказали в помиловании.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российской стороной были предприняты все возможные усилия, однако их оказалось недостаточно в силу того, что у республики свои законы и подходы.