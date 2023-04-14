Генпрокуратура Белоруссии направила России согласие на передачу Сапеги

Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство россиянки Софьи Сапеги о передаче ее в РФ для дальнейшего отбывания наказания. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

Подробности процедуры не приводится.

О том, что Белоруссия дала предварительное согласие на передачу осужденной на шесть лет Сапеги в Россию стало известно ранее в этот день. Об этом сообщал адвокат осужденной Антон Гашинский.

При этом ранее, 12 апреля, Сапега согласилась вернуться на родину для дальнейшего отбывания наказания. Техническими деталями процедуры передачи занимаются российские и белорусские правоохранительные органы.

В мае 2022 года Софью Сапегу приговорили в Белоруссии к шести годам заключения в колонии общего режима по статье о разжигании ненависти. Ее и экс-редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года. В контексте протестов, которые проходили в стране после президентских выборов в августе 2020 года, россиянке вменяли то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов.

Летом 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности передать девушку России, подчеркнув, что ему ее жалко. 31 января 2023 года Сапеге отказали в помиловании.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российской стороной были предприняты все возможные усилия, однако их оказалось недостаточно, в силу того что у республики свои законы и подходы.