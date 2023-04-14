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Адвокат заявил о предварительном согласии Белоруссии на передачу Сапеги в РФ

Адвокат Гашинский: Белоруссия дала предварительное согласие на передачу Сапеги в РФ
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Фото: ТАСС/Щеглов Леонид
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Белоруссия дала предварительное согласие на передачу осужденной на шесть лет Софьи Сапеги в Россию для дальнейшего отбывания наказания. Об этом 14 апреля заявил адвокат семьи девушки Антон Гашинский в беседе с «РИА Новости».

Таким образом правозащитник прокомментировал появившиеся в Сети слухи о том, что Сапеге отказали в переводе в РФ.

«Отказов мы не получали. Предварительное согласие Беларуси было получено», — приводит его слова агентство.

По словам Гашинского, согласие на экстрадицию было получено от генпрокуратуры республики. Он добавил, что теперь должно состояться судебное заседание по делу Сапеги в России.

Ранее, 12 апреля, Сапега согласилась вернуться на родину для дальнейшего отбывания наказания.

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В свою очередь политолог Кирилл Аверьянов отметил, что обычно процедура перевода осужденного лица из одной страны в другую занимает около месяца и в случае с Сапегой стоит ориентироваться на этот срок. Эксперт добавил, что осужденной не стоит надеяться на снисхождение российского суда, учитывая характер совершенного преступления.

Суд над Сапегой начался 28 марта 2022 года. Ее и экс-редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года. В контексте протестов, которые проходили в стране после президентских выборов в августе 2020 года, россиянке вменяли то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов. Ее осудили по статье о разжигании ненависти.

В мае 2022 года Сапегу осудили к шести годам заключения в колонии общего режима. При этом в начале лета президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности передать девушку России, подчеркнув, что ему ее жалко. 31 января 2023 года Сапеге отказали в помиловании.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российской стороной были предприняты все возможные усилия, однако их оказалось недостаточно, в силу того что у республики свои законы и подходы.

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