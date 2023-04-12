Осужденная в Белоруссии Сапега согласилась на экстрадицию в Россию

Россиянка Софья Сапега, приговоренная в Белоруссии к шести годам заключения, согласилась на экстрадицию в РФ. Об этом сообщил в среду, 12 апреля, пресс-секретарь посольства России в республике Алексей Маскалев.

«Наш консул в понедельник, 10 апреля, посетил Софью Сапегу. <...> От нее было получено согласие на экстрадицию в Россию для возможного отбывания дальнейшего наказания уже на территории Российской Федерации», — рассказал ТАСС пресс-секретарь посольства РФ.

По словам Маскалева, после получения согласия от Сапеги техническими деталями процедуры передачи будут заниматься российские и белорусские правоохранительные органы.

Суд над Сапегой начался 28 марта 2022 года. Ее и экс-редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года. В контексте протестов, которые проходили в стране после президентских выборов в августе 2020 года, россиянке вменяли то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов. Ее осудили по статье о разжигании ненависти.

В мае 2022 года Сапегу осудили к шести годам заключения в колонии общего режима. При этом в начале лета президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности передать девушку России, подчеркнув, что ему ее жалко.

31 января 2023 года Сапеге отказали в помиловании.

Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российской стороной были предприняты все возможные усилия, однако их оказалось недостаточно в силу того, что у республики свои законы и подходы. Он также указал, что Москва продолжит следить за тем, как соблюдаются права россиянки.

3 апреля адвокат Антон Гашинский заявил, что процедура передачи в РФ отбывающей заключение в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги запущена. Он не ответил, сколько времени займет экстрадиция.