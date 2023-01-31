Песков указал на продолжение отслеживания Москвой соблюдения прав Сапеги

Российской стороной были предприняты все возможные усилия для помилования осужденной в Белоруссии гражданки РФ Софии Сапеги, однако их оказалось недостаточно в силу того, что у республики свои законы и подходы. Об этом заявил 31 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Разумеется, были предприняты все возможные усилия [для помощи Сапеге]. [Их] оказалось недостаточно, потому что речь идет о суверенном государстве со своими законами, со своими подходами», — отметил он.

Песков также указал, что Москва продолжит следить за тем, как соблюдаются права россиянки.

Ранее во вторник замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс объяснила отказ в помиловании Сапеге из-за недостаточности критериев для такого решения. Он указала, что россиянке было отказано совершенно законно и предвзятого отношения к ней нет.

О том, что Сапеге, осужденной по статье о разжигании ненависти в Белоруссии, было отказано в помиловании, рассказал 10 января ее отчим Сергей Дудич. Адвокат девушки Антон Гашинский отметил, что защита будет просить перевести ее в Россию для отбытия наказания.

В мае прошлого года Сапегу приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима.

В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности передать РФ Сапегу, подчеркнув, что ему ее жалко. Позднее в МИД РФ сообщили, что Москва допускает ее перевод для отбывания наказания на территории России. Как отметили в министерстве, в случае переезда в одно из пенитенциарных российских учреждений по прошествии определенного срока Сапега сможет претендовать на условно-досрочное освобождение.

Сапегу и экс-редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года. В контексте протестов, которые проходили в стране после президентских выборов в августе 2020 года, россиянке вменяют то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов.