Минские одобрения: в Белоруссии допустили передачу Сапеги РФ в этом году

Белоруссия может передать России осужденную гражданку РФ Софью Сапегу в нынешнем году . Об этом «Известиям» сообщили в парламенте республики , отметив, что такая практика достаточно распространена между Минском и Москвой в условиях интеграционных процессов двух стран. 10 января стало известно, что россиянке отказали в помиловании. Защита планирует в ближайшее время передать запрос на ее передачу для отбытия в РФ оставшейся части наказания . Насколько велики шансы на такой исход дела — разбирались «Известия».

Тесная координация

10 января стало известно, что приговоренной в Белоруссии на шесть лет россиянке Софье Сапеге отказали в помиловании . «Комиссия (по вопросам помилования при президенте республики Александре Лукашенко. — «Известия») рассмотрела прошение и отказала», — заявил отчим девушки Сергей Дудич. По его словам, ответ пришел 2 января. Сапега сообщила семье о решении в письме .

Адвокат россиянки Антон Гашинский заявил, что в ближайшее время защита направит запрос на перевод девушки в РФ для отбытия оставшийся части наказания (здесь она сможет направить прошение о помиловании уже российскому президенту). Однако, по словам Гашинского, процедура рассмотрения очень долгая . Для ее запуска сначала требуется согласие белорусской стороны, добавил адвокат.

Минские одобрения Софья Сапега во время оглашения приговора в Гродненском областном суде в мае 2022 года Фото: ТАСС/БелТА/Леонид Щеглов

Пока комментариев от официальных властей республики по этому поводу не было. «Известия» направили запрос в МИД Белоруссии. В местном парламенте тем не менее допускают, что передача Сапеги может состояться . Депутат палаты представителей Национального собрания республики Олег Гайдукевич заявил «Известиям», что соответствующий запрос может быть удовлетворен благодаря успешному опыту координации Москвы и Минска в этой области .

— Президент отклонил помилование гражданки РФ, и это его право . Значит, не увидел оснований. Однако запрос на отбывание наказания в России вполне может быть удовлетворен. Как и, кстати, повторная просьба о помиловании . Наши правоохранительные органы действуют синхронно в силу интеграции в сфере безопасности, — сказал он.

По его словам, практика передачи осужденных развита между РФ и Белоруссией. «На наши соответствующие запросы РФ всегда оперативно отвечает, также как и мы. То есть координация в этой области хорошая», — сообщил политик. При этом передача гражданки РФ может состояться в этом году, считает он.

На вопрос «Известий» о том, как скоро процедуру могут запустить, адвокат Антон Гашинский ответил: «Пока оставим без комментариев».

Суд над Софьей Сапегой начался 28 марта 2022 года . Ее и экс-редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года. В контексте протестов, которые проходили в стране после президентских выборов в августе 2020-го, россиянке вменяют то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов. 6 мая 2022 года девушку приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима.

Минские одобрения Софья Сапега (в центре) во время оглашения приговора в Гродненском областном суде в мае 2022 года Фото: РИА Новости/Sputnik/Тамара Беляева

В конце июня стало известно, что Софья Сапега попросила президента Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании или смягчении наказания. Позже глава республики заявил о возможности передать девушку России. При этом он признался, что ему ее жалко. В связи с этим заявлением защита высоко оценивала шансы Сапеги на помилование.

В рамках конвенции

На положительное решение о помиловании Сапеги в июле надеялись и в МИД РФ , который находится в контакте с защитой девушки. В ведомстве также упоминали о возможности перевода россиянки для отбывания наказания на родине. «По прошествии определенного срока она сможет претендовать на условно-досрочное освобождение. При этом на нее также могут распространяться акты амнистии и помилования, которые теоретически могут быть приняты как на территории России, так и в Белоруссии», — заявляли ранее в министерстве.

Однако, как отметил Олег Гайдукевич, пусть обсуждения таких вопросов ведутся в том числе по линии МИДов, замыкается всё на уровне президентской комиссии . «У нас страна, где такие вещи без президента никогда решаться не будут», — пояснил «Известиям» белорусский депутат.

Минские одобрения Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Глава СПЧ РФ Валерий Фадеев сообщил «Известиям», что в совете следят за судьбой девушки.

— Я поддерживаю идею, чтоб она была переведена отбывать наказание в России, — подчеркнул он.

При этом структура не может обратиться по этому вопросу к белорусским властям, поскольку он находится в компетенции МИД РФ. «Известия» направили запрос в российское министерство.

Бывший адвокат Софьи Сапеги юрист Александр Филанович заявил, что при условии выполнения всех договоренностей процедура передачи занимает от одного до трех месяцев . При этом он подчеркнул, что принятие решения соответствующими компетентными органами как Белоруссии, так и РФ — « это право, а не обязанность ».

— Процедура передачи прописана в законодательстве РФ и Белоруссии, а также в международных договорах. В данном случае она будет осуществляться в рамках Конвенции от 1998 года о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания, — уточнил он. — Однако как Минск может не согласиться на передачу, так и Москва может не принять гражданку для отбытия наказания. Скорее всего, решение в этом случае будет приниматься на политическом уровне. Так что трудно сказать, в какие сроки это реально произойдет.

Согласно ст. 4 упомянутой конвенции, компетентный орган договаривающейся стороны сообщает о своем решении в 40-дневный срок. «Решение об отказе в передаче должно быть мотивированным», — говорится в документе.

Минские одобрения Александр Филанович перед заседанием суда по делу Софии Сапеги в Минске Фото: РИА Новости/Sputnik/Тамара Беляева

По словам Александра Филановича, юридически у Сапеги есть шансы получить одобрение.

— Передача граждан возможна только при условии полного возмещения всех расходов по делу, а также взысканий , которые были наложены на физическое лицо по уголовному делу. Насколько мне известно, на сегодняшний день все финансовые вопросы в отношении Сапеги закрыты. Остаются только претензии непосредственно по отбытию наказания , — сказал «Известиям» юрист.

Согласно приговору суда, девушку обязали выплатить потерпевшим 167,5 тыс. белорусских рублей в качестве компенсации морального ущерба. Штраф, который мог бы препятствовать экстрадиции Сапеги, еще в июле погасил ее отец.