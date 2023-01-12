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Минские одобрения: в Белоруссии допустили передачу Сапеги РФ в этом году

Как интеграционные процессы двух государств могут сыграть на руку россиянке
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Белоруссия может передать России осужденную гражданку РФ Софью Сапегу в нынешнем году. Об этом «Известиям» сообщили в парламенте республики, отметив, что такая практика достаточно распространена между Минском и Москвой в условиях интеграционных процессов двух стран. 10 января стало известно, что россиянке отказали в помиловании. Защита планирует в ближайшее время передать запрос на ее передачу для отбытия в РФ оставшейся части наказания. Насколько велики шансы на такой исход дела — разбирались «Известия».

Тесная координация

10 января стало известно, что приговоренной в Белоруссии на шесть лет россиянке Софье Сапеге отказали в помиловании. «Комиссия (по вопросам помилования при президенте республики Александре Лукашенко. — «Известия») рассмотрела прошение и отказала», — заявил отчим девушки Сергей Дудич. По его словам, ответ пришел 2 января. Сапега сообщила семье о решении в письме.

Адвокат россиянки Антон Гашинский заявил, что в ближайшее время защита направит запрос на перевод девушки в РФ для отбытия оставшийся части наказания (здесь она сможет направить прошение о помиловании уже российскому президенту). Однако, по словам Гашинского, процедура рассмотрения очень долгая. Для ее запуска сначала требуется согласие белорусской стороны, добавил адвокат.

Минские одобрения
сапега

Софья Сапега во время оглашения приговора в Гродненском областном суде в мае 2022 года

Фото: ТАСС/БелТА/Леонид Щеглов

Пока комментариев от официальных властей республики по этому поводу не было. «Известия» направили запрос в МИД Белоруссии. В местном парламенте тем не менее допускают, что передача Сапеги может состояться. Депутат палаты представителей Национального собрания республики Олег Гайдукевич заявил «Известиям», что соответствующий запрос может быть удовлетворен благодаря успешному опыту координации Москвы и Минска в этой области.

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Президент отклонил помилование гражданки РФ, и это его право. Значит, не увидел оснований. Однако запрос на отбывание наказания в России вполне может быть удовлетворен. Как и, кстати, повторная просьба о помиловании. Наши правоохранительные органы действуют синхронно в силу интеграции в сфере безопасности, — сказал он.

По его словам, практика передачи осужденных развита между РФ и Белоруссией. «На наши соответствующие запросы РФ всегда оперативно отвечает, также как и мы. То есть координация в этой области хорошая», — сообщил политик. При этом передача гражданки РФ может состояться в этом году, считает он.

На вопрос «Известий» о том, как скоро процедуру могут запустить, адвокат Антон Гашинский ответил: «Пока оставим без комментариев».

Суд над Софьей Сапегой начался 28 марта 2022 года. Ее и экс-редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года. В контексте протестов, которые проходили в стране после президентских выборов в августе 2020-го, россиянке вменяют то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов. 6 мая 2022 года девушку приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима.

Минские одобрения
сапега

Софья Сапега (в центре) во время оглашения приговора в Гродненском областном суде в мае 2022 года

Фото: РИА Новости/Sputnik/Тамара Беляева
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В конце июня стало известно, что Софья Сапега попросила президента Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании или смягчении наказания. Позже глава республики заявил о возможности передать девушку России. При этом он признался, что ему ее жалко. В связи с этим заявлением защита высоко оценивала шансы Сапеги на помилование.

В рамках конвенции

На положительное решение о помиловании Сапеги в июле надеялись и в МИД РФ, который находится в контакте с защитой девушки. В ведомстве также упоминали о возможности перевода россиянки для отбывания наказания на родине. «По прошествии определенного срока она сможет претендовать на условно-досрочное освобождение. При этом на нее также могут распространяться акты амнистии и помилования, которые теоретически могут быть приняты как на территории России, так и в Белоруссии», — заявляли ранее в министерстве.

Однако, как отметил Олег Гайдукевич, пусть обсуждения таких вопросов ведутся в том числе по линии МИДов, замыкается всё на уровне президентской комиссии. «У нас страна, где такие вещи без президента никогда решаться не будут», — пояснил «Известиям» белорусский депутат.

Минские одобрения
мид белоруссии
Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Глава СПЧ РФ Валерий Фадеев сообщил «Известиям», что в совете следят за судьбой девушки.

— Я поддерживаю идею, чтоб она была переведена отбывать наказание в России, — подчеркнул он.

При этом структура не может обратиться по этому вопросу к белорусским властям, поскольку он находится в компетенции МИД РФ. «Известия» направили запрос в российское министерство.

Бывший адвокат Софьи Сапеги юрист Александр Филанович заявил, что при условии выполнения всех договоренностей процедура передачи занимает от одного до трех месяцев. При этом он подчеркнул, что принятие решения соответствующими компетентными органами как Белоруссии, так и РФ — «это право, а не обязанность».

— Процедура передачи прописана в законодательстве РФ и Белоруссии, а также в международных договорах. В данном случае она будет осуществляться в рамках Конвенции от 1998 года о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания, — уточнил он. — Однако как Минск может не согласиться на передачу, так и Москва может не принять гражданку для отбытия наказания. Скорее всего, решение в этом случае будет приниматься на политическом уровне. Так что трудно сказать, в какие сроки это реально произойдет.

Согласно ст. 4 упомянутой конвенции, компетентный орган договаривающейся стороны сообщает о своем решении в 40-дневный срок. «Решение об отказе в передаче должно быть мотивированным», — говорится в документе.

Минские одобрения
Александр Филанович

Александр Филанович перед заседанием суда по делу Софии Сапеги в Минске

Фото: РИА Новости/Sputnik/Тамара Беляева

По словам Александра Филановича, юридически у Сапеги есть шансы получить одобрение.

Передача граждан возможна только при условии полного возмещения всех расходов по делу, а также взысканий, которые были наложены на физическое лицо по уголовному делу. Насколько мне известно, на сегодняшний день все финансовые вопросы в отношении Сапеги закрыты. Остаются только претензии непосредственно по отбытию наказания, — сказал «Известиям» юрист.

Согласно приговору суда, девушку обязали выплатить потерпевшим 167,5 тыс. белорусских рублей в качестве компенсации морального ущерба. Штраф, который мог бы препятствовать экстрадиции Сапеги, еще в июле погасил ее отец.

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