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Армия Судана назвала нынешний конфликт в стране попыткой госпереворота
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Армия Судана назвала нынешний конфликт в стране попыткой госпереворота

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Фото: REUTERS
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Армия Судана считает нынешний конфликт на территории страны попыткой госпереворота и захвата власти силами быстрого реагирования. Об этом говорится в заявлении вооруженных сил страны, распространенном в понедельник, 17 апреля.

«То, что мы наблюдаем сейчас [в Судане], является попыткой государственного переворота и захвата власти [спецназом]», — цитирует телеканал Al Hadath.

Также представитель армии Судана подчеркнул, что в ходе столкновений военные обязуются не допустить жертв среди гражданского населения.

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Накануне армия расширила масштабы операций против спецназа, предупредив мирных граждан о возможной опасности.

17 апреля в связи с боевыми столкновениями посол Евросоюза в Судане подвергся нападению в своей резиденции. Также стало известно, что под обстрел попал бронированный автомобиль, принадлежащий посольству США.

До этого суданская армия согласилась открыть гуманитарные коридоры для безопасной эвакуации граждан и доставки необходимой помощи. Гуманитарный коридор должен открываться каждый день на три часа. При этом, после того как была достигнута договоренность открыть гуманитарные коридоры, в столице Судана — Хартуме — усилились уличные бои.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем Хамидти. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны — Хартуме.

Как отметил секретариат межправительственной организации по развитию (ИГАД), участники саммита приняли решение, что президенты Джибути, Кении и Южного Судана должны как можно скорее направиться в Судан для примирения противоборствующих сторон.

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