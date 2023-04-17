Al Arabiya сообщил об обстреле спецназом Судана автомобиля посольства США в Хартуме

Силы быстрого реагирования (спецназ, СБР) Судана обстреляли принадлежащий посольству США бронированный автомобиль, сообщили телеканалу Al Arabiya источники в американском посольстве в стране 17 апреля. Они указали, что спецназ намеренно выпустил по машине порядка 100 пуль.

Белый дом сообщил, что официальные лица США связываются с суданскими военачальниками, чтобы призвать их к немедленному прекращению боевых действий. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что США сожалеют об эскалации насилия в Хартуме и других районах Судана. Он призвал к немедленному и безоговорочному прекращению огня между Суданскими вооруженными силами и Силами быстрого реагирования.

17 апреля комитет врачей Судана сообщил, что более 100 мирных жителей погибли в вооруженных столкновениях между армией и Силами быстрого реагирования (СБР). По данным медиков, число погибших растет, так как артиллерийским обстрелам подвергаются медицинские учреждения, куда доставляют раненых. Отмечается, что точное число жертв подсчитать не удается.

Также сообщалось, что в здании Нубийской митрополии в суданском Хартуме из-за боевых действий заблокированы 15 человек, среди них россиянка с ребенком. Люди не могут выйти на улицу из-за обстрелов.

Вечером 17 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что посол Евросоюза в Судане подвергся нападению в своей резиденции. Он отметил, что подобное является грубым нарушением Венской конвенции.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем Хамидти. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.