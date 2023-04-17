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В Судане сообщили о более чем 100 погибших в столкновениях мирных жителях

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Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
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Более 100 мирных жителей погибли в вооруженных столкновениях между армией и Силами быстрого реагирования (СБР) Судана. Об этом сообщил 17 апреля местный комитет врачей на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По данным медиков, число погибших растет, так как артиллерийским обстрелам подвергаются медицинские учреждения, куда доставляют раненых. Отмечается, что точное число жертв подсчитать не удается.

Утром в понедельник сообщалось, что в Судане погибли 97 мирных жителей, еще 365 человек получили ранения.

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Ранее в этот день командующий республиканской армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан решил распустить СБР и объявил их мятежниками против государства.

Командир спецназа Судана Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти), в свою очередь, заявил, что армия наносит удары с воздуха по мирным жителям.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем Хамидти. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

В здании Нубийской митрополии в суданском Хартуме из-за боевых действий заблокированы 15 человек, среди них россиянка с ребенком. Люди не могут выйти на улицу из-за обстрелов.

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