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Посол ЕС в Судане подвергся нападению в собственной резиденции

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Фото: REUTERS/Mohammadkhair Abdualrhman
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Посол Евросоюза в Судане подвергся нападению в своей резиденции. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Это является грубым нарушением Венской конвенции. Безопасность дипломатических помещений и персонала является главной обязанностью суданских властей и обязательством по международному праву», — написал он в своем Twitter.

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Ранее в этот день сообщалось, что свыше 180 человек погибли и более 1,8 тыс. пострадали в ходе боестолкновений между подразделениями армии Судана и спецназа. Такие данные приводятся за прошедшие три дня.

До этого суданская армия согласилась открыть гуманитарные коридоры для безопасной эвакуации граждан и доставки необходимой помощи. Гуманитарный коридор должен открываться каждый день на три часа.

При этом, после того как была достигнута договоренность открыть гуманитарные коридоры, в столице Судана Хартуме усилились уличные бои.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем Хамидти. В результате утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

Как отметил секретариат межправительственной организации по развитию (ИГАД), участники саммита приняли решение, что президенты Джибути, Кении и Южного Судана должны как можно скорее направиться в Судан для примирения противоборствующих сторон.

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