Более 180 человек погибли при столкновениях армии Судана и спецназа

Свыше 180 человек погибли и более 1,8 тыс. ранены в ходе боестолкновений между подразделениями армии Судана и спецназа, сообщает 17 апреля телеканал Al Jazeera, ссылаясь на специального представителя генсека ООН по Судану и главу миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане Фолькера Пертеса.

Такие данные, со слов Пертеса, приводятся за прошедшие три дня.

Кроме того, ситуацию прокомментировал представитель ВОЗ. Он указал на острую нехватку медикаментов и расходных материалов, из-за этого очень сложно оказывать помощь пострадавшим.

Суданская армия днем ранее согласилась открыть гуманитарные коридоры для безопасной эвакуации граждан и доставки необходимой помощи. Гуманитарный коридор должен открываться каждый день на три часа.

Призыву ООН также последовали силы быстрого реагирования (SRF) Судана. При этом спецназ, так же как и армия Судана ранее, оставляет за собой право на ответ в случае каких-либо враждебных действий со стороны противника.

При этом, после того как была достигнута договоренность открыть гуманитарные коридоры, в столице Судана Хартуме усилились уличные бои.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который одновременно возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем, командующим спецназом Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти). Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

Как отметил секретариат межправительственной организации по развитию (ИГАД), участники саммита приняли решение, что президенты Джибути, Кении и Южного Судана должны как можно скорее направиться в Судан для примирения противоборствующих сторон.