Суданская армия расширила масштабы операций против спецназа

Армия Судана расширила масштабы операций против спецназа. Об этом в понедельник, 17 апреля, со ссылкой на заявление вооруженных сил страны сообщает телеканал Al Hadath.

«Мы (армия Судана. — Ред.) расширяем масштаб операций и просим граждан быть осторожными», — приводятся слова представителя суданских вооруженных сил.

Ранее в этот день сообщалось, что свыше 180 человек погибли и более 1,8 тыс. пострадали в ходе боестолкновений между подразделениями армии Судана и спецназа. Такие данные приводятся за прошедшие три дня.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем Хамидти. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

Новость дополняется.