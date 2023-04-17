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Зеленский посетовал на задержку Западом поставок оружия Украине

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Украинский лидер Владимир Зеленский в понедельник, 17 апреля, посетовал, что западные страны медлят с поставками оружия на Украину, а это, в свою очередь, увеличивает потери среди военных Вооруженных сил страны (ВСУ).

«Каждый раз, когда мы слышим, что обещанная поставка оружия задерживается, каждый раз, когда возникают сомнения по поводу типа вооружения для Украины, по поводу дальнобойности или иных качественных характеристик, каждый раз это означает, что украинские воины отдают свои жизни», — подчеркнул президент Украины в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Зеленский сказал, что Киев готовится к очередному заседанию группы министров обороны западных стран по военной помощи Украине.

«Уже готовимся к очередной встрече в формате «Рамштайн». Провел предварительные совещания. И ожидаем основательных решений, отвечающих перспективам на поле боя», — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский назвал такие перспективы достаточно амбициозными. Кроме того, он призвал западные страны «быть максимально активными в обеспечении оружием и снарядами». При этом Зеленский не пояснил, с каким именно вооружением затягивает Запад.

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Ранее в этот день президент Италии Серджо Маттарелла заявил о планах республики помогать Украине оружием, пока это нужно. Он обратил внимание на то, что Рим будет помогать также в гуманитарном и финансовом аспектах, а также в вопросе восстановления страны.

Помимо этого, в начале апреля говорилось о том, что Чехия собирается отправить Украине военную помощь на сумму 600–700 млн крон (примерно $28–32 млн).

8 марта стало известно об ускорении поставок оружия и военной техники Киеву Западом в рамках подготовки ВСУ к контрнаступлению. По предположению авторов соответствующего материала в журнале The Economist, в конце 2022 года в Лондоне и Вашингтоне власти пришли к выводу, что затяжной конфликт не соответствует интересам Запада, поэтому решили резко увеличить поставки оружия Киеву.

Западные государства усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации России по защите Донбасса, решение о которой было принято в феврале 2022 года на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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