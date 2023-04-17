Специалист назвал распространенную ошибку при мойке машины самостоятельно

При использовании губок и тряпок, на которых остается песок и пыль, на кузове автомобиля могут появиться царапины. Это является самой распространенной ошибкой при самостоятельной мойке машины, рассказал Даниил Скребов, специалист по детейлингу (комплексному уходу за автомобилем — Ред.).

«Для мойки следует использовать пористые губки, а вытирать автомобиль нужно полотенцами из микрофибры с большим ворсом — около 8 мм», — сказал эксперт в беседе с «Газета.Ru».

По словам Скребова, если пользоваться неподходящими тряпками, кузов машины также перестанет блестеть. Чтобы этого избежать, стоит убирать воду с автомобиля, не придавливая тряпку к покрытию.

Помимо этого, если кузов машины покрыт защитной или декоративной пленкой, напор воды должен быть на расстоянии не менее 50 см. В противном случае дополнительное покрытие может повредиться.

Специалист также отметил, что не следует наносить шампунь на автомобиль после мытья водой. Из-за этого после смывки на кузове останется грязь.

Ранее в этот день аналитики маркетингового агентства НАПИ сообщили, что за первые три месяца 2023 года продажи новых грузовых автомобилей выросли на 22,4% в России. В топ-10 вошли шесть китайских моделей.