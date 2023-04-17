Аналитики заявили о росте продаж в России новых и подержанных грузовиков
За первые три месяца 2023 года продажи новых грузовых автомобилей выросли на 22,4%. Об этом 17 апреля сообщили аналитики маркетингового агентства НАПИ.
Кроме того, увеличились в стране и продажи подержанных грузовых автомобилей по сравнению с I кварталом 2022 года (+7,1%).
В топ-10 новых грузовиков вошли шесть китайских моделей. В лидерах продаж в этому году автомобиль из КНР SITRAK C7H — за I квартал реализовано более 4 тыс. авто.
На рынке подержанных грузовиков спросом пользовались тягачи «большой семерки» (Volvo, Mercedes, Scania, Renault, MAN, Iveco и DAF), дефицит которых наблюдается в сегменте новых грузовых автомобилей. Здесь в лидерах продаж Volvo FH — 2,6 тыс. единиц продано за первые три месяца этого года.
Ранее «Автостат» сообщал, что в России за I квартал года было продано почти 220 тыс. единиц автотехники. Около 80% от общего объема проданных машин составили легковые автомобили.