В России за I квартал года реализовали почти 220 тыс. единиц автотехники

Объем реализованной в России автомобильной техники в I квартале 2023 года составил 218,8 тыс. единиц. Об этом 7 апреля сообщило агентство «Автостат».

По сравнению с первыми тремя месяцами 2022 года падение составило 31%.

Почти 80% от общего объема проданных машин составили легковые автомобили. Было реализовано 171,3 тыс. единиц, что на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также падение на 40% отмечается в секторе легкой коммерческой техники, которой было продано 16,4 тыс. единиц.

Рост продаж зафиксирован среди автобусов (+10%, до 4,2 тыс. штук) и грузовиков (+21%, до 26,7 тыс. штук).

Ранее, 5 апреля, АвтоВАЗ сообщил, что в марте было продано на 89,9% больше автомобилей, чем в том же месяце 2022 года. Рост продаж в I квартале составил 21,9%. Всего за три месяца было реализовано 64 240 автомобилей Lada всех моделей.

До этого, 28 марта, аналитики Страхового Дома ВСК и ГК «АвтоСпецЦентр» сообщили, что к концу 2022 года автомобильный рынок начал восстанавливаться после продолжительного спада. По их данным, в январе-феврале 2023 года число оформленных полисов добровольного автострахования превысило показатели аналогичного периода 2022-го на 5%.

20 марта генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский сообщил «Известиям», что из-за ухода американских и европейских автоконцернов доля китайских моделей в продажах новых автомобилей может достичь 60%.