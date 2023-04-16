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Возле Мехико проснулся вулкан Попокатепетль

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Фото: скриншот
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В Мексике проснулся действующий вулкан Попокатепетль. 15 апреля он выпустил столб водяного пара и газов на высоту до 3 км.

Местные жители рассказали в соцсетях, что после этого начался пеплопад, который засыпал автомобили и здания.

Попокатепетль находится в 70 км к юго-востоку от Мехико, откуда его можно видеть в хорошую погоду. Он является второй самой высокой точкой в Мексике (5426 м).

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16 апреля на Курильском острове Парамушир, вулкане Эбеко, был зафиксирован пепловый выброс высотой 3 км. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 км.

До этого, 14 апреля, сообщалось, что сахалинский вулкан выбросил пепел на высоту 3,5 км. Так же как и в воскресенье, распространенность пеплового шлейфа достигла 5 км.

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