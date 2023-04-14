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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км

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Фото: МЧС РФ/65.mchs.gov.ru
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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Сахалинской области.

Отмечается, что шлейф после выброса распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 км.

Вулкан Эбеко находится в северной части хребта Вернадского, его высота составляет более 1 тыс. м, он расположен в нескольких километрах к северо-западу от города Северо-Курильск. По данным Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), пеплопада в городе не наблюдается, запах сероводорода не ощущался.

Пепельный свет: какими будут последствия извержения вулкана на Камчатке
Активность Шивелуча идет на убыль, но скажется даже на темпах глобального потепления

Ранее, в ночь на 11 апреля, на Камчатке активизировался вулкан Шивелуч. Вулкану присвоили «красный» код авиационной опасности. В пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что поселок Ключи накрыл сильнейший за последние 60 лет пеплопад.

Главный специалист Всероссийского института минерального сырья, ведущий научный сотрудник Института геологии рудных месторождений РАН Иван Махоткин предупредил, что извержение вулкана Шивелуч может отразиться на окружающей среде и вызвать похолодание.

12 апреля директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров предположил, что активная фаза извержения Шивелуча закончилась, далее оно продолжится в меньших масштабах. По словам ученого, пепел будет находиться в атмосфере продолжительное время и постепенно оседать. Озеров также отметил, что извержение вулкана идет по хорошему сценарию.

ГУ МЧС по Камчатскому краю 13 апреля сообщило, что после извержения вулкана Шивелуч из поселка Ключи было вывезено около 960 кубометров пепла.

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