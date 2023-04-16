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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км

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Фото: Управление МЧС РФ по Сахалинской области
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На Курильском острове Парамушир, вулкане Эбеко, был зафиксирован пепловый выброс высотой 3 км, сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области в воскресенье, 16 апреля.

«Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 км», — уточняет ведомство.

При этом выброс почти в два раза больше самого вулкана — высота Эбеко составляет 1156 м.

Уточняется, что в городе Северо-Курильск не было пеплопада, сероводород также не ощущался. Угрозы для населения нет.

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14 апреля сообщалось, что сахалинский вулкан выбросил пепел на высоту 3,5 км. Так же как и в воскресенье, распространенность пеплового шлейфа также достигла 5 км.

Месяцем ранее, 1 марта, в Северо-Курильске — ближайшим городе к Эбеко, был зафиксирован сильный пеплопад. Тогда высота выброса составила 2,5 км.

В этом году извержение также наблюдалось в феврале.

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