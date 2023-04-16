Патриарх Кирилл заявил о формировании глобального «нового язычества»

В мире формируется «новое язычество», основанное на поклонении прогрессу и науке, с которым не согласна Россия. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии на Пасху в храме Христа Спасителя.

«Сегодня в глобальном масштабе развивается новое язычество, основанное на поклонении разным производным от человека — поклонение прогрессу, науке, технике — я не говорю об уважении одного, другого и третьего, а об обожествлении», — сказал он.



По словам патриарха, Россия и Русская православной церковь (РПЦ) не согласны с таким направлением развития человеческой цивилизации.

Он отметил, что РФ имеет право на такое несогласие, поскольку до этого она была первой в мире страной, заявившей о том, что атеизм является ее идеологией. Патриарх добавил, что «мы знаем, чем все закончилось».

В ночь на воскресенье предстоятель РПЦ поздравил православных христиан с Пасхой.

Он признал, что сегодня в России и в мире происходят непростые события, умножающие скорби и страдания людей. В частности, патриарх упомянул о гонениях на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

Патриарх Кирилл прокомментировал рост числа воцерквленных христиан, объяснив это тем, что в местах, где идут боевые действия, люди массово обращаются к вере.

Он также призвал россиян и украинцев молиться за скорейшее урегулирование конфликта и восстановление мира между двумя братскими народами.

Самая масштабная пасхальная служба в России прошла в столице. Литургия в храме Христа Спасителя проходит под руководством предстоятеля Русской православной церкви — Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Президент России Владимир Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя. Глава государства традиционно встречает праздник Светлой Пасхи именно в этом соборе. Он приехал к полуночи, в тот момент, когда совершающий Божественную литургию патриарх Кирилл произносил торжественный возглас «Христос воскресе».