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МИД РФ не увидел смягчения визовой политики ЕС в отношении россиян

МИД: РФ не видит тенденций к смягчению политики ЕС по визовым ограничениям для россиян
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Москва не видит тенденций к смягчению визовой политики Евросоюза (ЕС) в отношении России. Об этом 14 апреля заявил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.

«Со своей стороны тенденций к смягчению деструктивной политики ЕС на данном направлении, к сожалению, не наблюдаем», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Климов, инициатива приостановки соглашения 2006 года между РФ и ЕС об упрощении выдачи виз исходила от представителей ЕС. Кроме того, многие страны ЕС, включая Польшу, Чехию, Финляндию, страны Балтии, в индивидуальном порядке ввели запреты или ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам.

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Ранее, 20 февраля, исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» рассказала, что россияне испытывают трудности при получении шенгенской визы, поскольку слоты для записи бронируются специальными ботами. Процесс стал значительно сложнее из-за многочисленных ограничений. Кроме того, как правило, эти визы разовые и действуют лишь на период поездки.

14 февраля вице-президент Альянса турагентств России, директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян перечислил страны с наиболее доступными для россиян шенгенскими визами. По его словам, охотнее визы россиянам выдают Испания, Италия, Венгрия, Греция и Франция. Он также предупредил, что плохой комплект документов может стать причиной отказа при подаче заявления на шенген.

Статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов 16 января сказал, что страны ЕС начали предъявлять невыполнимые визовые требования к российским туристам. Речь идет об оплате визовых сборов через западные банки или предъявлении медицинского страхового полиса иностранного страховщика

Чехия с 25 октября запретила въезд в страну россиян с туристическими шенгенскими визами. Решение было принято на заседании правительства страны. Глава чешского МИДа Ян Липавский объявил, что запрет на выдачу виз не будет действовать в отношении белорусских студентов, получающих стипендии в учебных заведениях.

С 19 сентября Литва вместе с Эстонией, Латвией и Польшей «из соображений безопасности» ввели запрет на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза. Позже Финляндия запретила въезд россиянам с туристическими визами.

12 сентября прекратило действие соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Европейским союзом. Теперь для оформления въездных документов в ЕС гражданам России потребуется заплатить €80 вместо €35. Кроме того, максимальный срок рассмотрения заявлений на визы будет продлен до 45 дней, а список необходимых документов расширен.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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