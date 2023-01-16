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МИД РФ рассказал о заведомо невыполнимых требованиях для въезда россиян в страны ЕС
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МИД РФ рассказал о заведомо невыполнимых требованиях для въезда россиян в страны ЕС

МИД: страны ЕС начали предъявлять невыполнимые визовые требования к российским туристам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Европейские государства минимизировали оформление многократных виз для россиян. Отдельные страны выдвинули заведомо невыполнимые условия получения разрешения на въезд российским гражданам, о чем в понедельник, 16 января, рассказал статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

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В частности, речь идет об оплате визовых сборов через западные банки или предъявлении медицинского страхового полиса иностранного страховщика, указал дипломат.

«Как вам известно, на текущий момент российским гражданам запрещен въезд с туристическими целями в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию», — рассказал Иванов в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что подобные требования выполнить в условиях беспрецедентных западных санкций крайне затруднительно, поэтому оформление россиянам многократных виз сведено к минимуму.

Еврокомиссия в сентябре 2000 года остановила действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это привело к подорожанию краткосрочной шенгенской визы с €35 до €80, увеличению числа подаваемых на визу документов, а сроки ее выдачи достигли максимальных 45 дней.

Однако у России немало контактов со странами, которые позволяют въезд россиянам без лишних сложностей. О них 16 января напомнил сенатор Алексей Пушков — он указал, что разговоры о вымышленной на западе изоляции России присущи людям, которые никогда не смотрели на карту мира. Политик заявил, что граждане РФ беспрепятственно могут посетить более 100 стран.

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