Беспаспортная зона: важные факты о Шенгенском соглашении

Страны Евросоюза 8 декабря согласились включить Хорватию в Шенгенскую зону, она станет 27 полноправным участником соглашения с 1 января 2023 года. Что такое Шенген, какие страны в нем состоят и какие у них права, разбирались «Известия».

Хорватия вступила в Шенгенскую зону — что значит

Хорватия станет 27 участником Шенгенского соглашения в тот же день, что и вступит в Еврозону. С 1 января 2023 году страна отменит пограничный контроль со своими северными соседями — Словенией и Венгрией — а на смену хорватской куне придет единая валюта, евро.

Хорватия состоит в ЕС с 2013 года. Процесс вступления страны в Шенгенскую зону начался в 2016 году, когда Загреб взял на себя обязательства в рамках договора о присоединении. На внешних границах страны после вступления в Шенген существенно ничего не изменится: Хорватия, как участница ЕС, и ранее пускала в страну туристов как по национальной визе, так и по шенгенской.

Вместе с Хорватией включить в Шенген предлагали также Румынию и Болгарию, однако заявки этих стран в итоге отклонили.

Что такое Шенгенское соглашение и сколько стран в нем состоят

Шенгенское соглашение о свободном передвижении граждан, капиталов и товаров было подписано 14 июня 1985 года пятью странами Европы: Бельгией, Люксембургом, Нидерландами, ФРГ и Францией. Этим договором государства договорились совместно охранять внешние границы и отменить погранконтроль на границах внутренних. Церемония прошла неподалеку от люксембургской деревни Шенген, расположенной символически — на границе трех стран. В 1990-м году к соглашению присоединялись Италия, Испания, Португалия, Греция, Австрия, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция. Еще десять стран — Чехия, Эстония, Венгрия, Литва, Латвия, Мальта, Польша, Словакия и Словения — вошли в Шенген с 21 декабря 2007 года. Последней в 2008 году присоединилась Швейцария.

На сегодня в Шенгене состоят 22 (а с нового года минимум 23) из 27 стран ЕС и еще четыре ассоциированные страны вне Евросоюза — Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. Фактически к соглашению также относятся Монако, Сан-Марино, Андорра и Ватикан. Хотя эти государства не подписали договор, при пересечении границ между ними и странами-членами шенгенской зоны также нет контроля пограничной службы. При этом внутри Е есть территории, которые не входят в шенгенскую зону. Это Французская Гвиана, Гваделупа, Мартиника, Реюньон, Майотта, Сен-Бартельми и Сен-Мартен.

Из стран ЕС на сегодня вне Шенгенского соглашения остались только Румыния, Болгария, Кипр и Ирландия. Последняя отказалась от соглашения, чтобы сохранить стратегически более важную общую зону свободного перемещения с Великобританией.

Шенгенскими правилами предусмотрено:

— Отсутствие пограничного и паспортного контроля внутри зоны. Шенгенская виза, полученная в любой стране соглашения, дает владельцу право свободного перемещения по всем странам Шенгена.

— Помимо этого участники проводят единую политику в адрес третьих стран. То есть, при въезде в любое из государств Шенгена иностранных граждан проверяют по единым правилам.

— Правоохранительные органы стран-участниц сотрудничают в борьбе с трансграничной преступностью, в государствах действуют единые правила экстрадиции и работает «шенгенская» база данных о визах и пересечении границ (SISNET).

Вступление и выход из Шенгенской зоны, почему не приняли Румынию и Болгарию

Согласно принятому в 1999 году Амстердамскому договору, вступающие в ЕС страны не принимают отдельное Шенгенское соглашение, а обязуются согласовать свои законы с правилами Евросоюза и Шенгенского законодательства. Для этого, например, требуется укрепить охрану внешних границ. Заявку кандидата должны одобрить все страны, состоящие в соглашении. Например, заявки Румынии и Болгарии были одобрены 25 из 27 членов ЕС, но этого оказалось недостаточно. Против выступили представители Австрии и Нидерландов. Как пояснил глава австрийского МВД Герхард Карнер, миграционная система Евросоюза не работоспособна, и страны — члены ЕС вынуждены самостоятельно защищать свои границы.

Решение Евросоюза (ЕС) отклонить заявки Софии и Бухареста было довольно предсказуемым, так как эти страны не отвечают критериям ЕС, пояснила «Известиям» профессор ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина. По ее словам, эти страны «не дотаягивают» ни с точки зрения экономики, ни с точки зрения безопасности.

Что касается выхода из Шенгенской зоны, то в исключительных ситуациях страны могут принимать такое решение. Например, о выходе из зоны в 2003 году заявила Италия, когда в стране бушевала атипичная пневмония и Испания в 2004 году на фоне свадьбы наследника престола принца Филиппе.

Какие бывают шенгенские визы

Посольства стран Шенгенской зоны выдают несколько типов виз. Транзитную визу категории «А» выдают тем, кто летит через страну Шенгенской группы. Она позволяет находиться в транзитной зоне аэропорта, но не разрешает перемещаться по стране. Транзитная виза категории «B» на срок 1-5 дней позволяет владельцу перемещаться внутри стран соглашения на автомобиле, автобусе или самолете. И, наконец, краткосрочная виза категории «С» выдается туристу, который въезжает на территорию Шенгенской зоны на срок не более 90 дней. При этом срок действия самой визы варьируется от года до пяти лет. С такой визой можно посетить любую из стран-участниц соглашения. Также договор предусматривает выдачу национальных виз стран для длительной учебы или работы.