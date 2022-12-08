Заявки на вступлении Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону отклонили

Совет по внутренним делам и юстиции Евросоюза (ЕС) отклонил заявки на вступление Болгарии и Румынии в зону Шенгена, передает телеканал bTV в четверг, 8 декабря.

Сообщается, что 25 из 27 министров стран Евросоюза поддержали инициативу, но этого недостаточно: для принятия требуется единогласное решение. Против выступили представители Австрии и Нидерландов.

«25 министров высказались за это решение, двое — против (для вступления в Шенген требуется единогласное решение). Румыния также не одобрена», — говорится в публикации.

Тем временем страны ЕС официально одобрили присоединение к Шенгену Хорватии. Решение вступит в силу 1 января 2023 года.

О том, что Австрия не собирается поддерживать вступление Болгарии и Румынии в зону Шенгена, заявил 18 ноября австрийский глава МВД Герхард Карнер. По его словам, миграционная система Евросоюза не работоспособна, в связи с чем пограничный контроль не осуществляется в нужной степени, поэтому страны — члены ЕС вынуждены самостоятельно защищать свои границы.

Европарламент голосовал за вступление Хорватии в Шенгенскую зону, об этом стало известно 10 ноября.

В настоящее время участниками Шенгенского соглашения, где существует единая система пограничного контроля, являются 26 государств, Хорватия станет 27 страной.