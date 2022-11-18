В Австрии заявили о нежелании включать Болгарию и Румынию в Шенгенскую зону

Австрия не поддержит присоединение к Шенгенской зоне Болгарии и Румынии. Об этом глава МВД страны Герхард Карнер заявил в эфире радиостанции О1.

«Как министр внутренних дел, который отвечает за безопасность, я говорю четкое нет», — сказал глава ведомства.

По его словам, миграционная система Евросоюза не работоспособна, в связи с чем пограничный контроль не осуществляется в нужной степени, поэтому страны — члены ЕС вынуждены самостоятельно защищать свои границы, передает RT.

16 ноября еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Йохансон заявила, что Еврокомиссия (ЕК) объявила о готовности Хорватии, Болгарии и Румынии присоединиться к шенгенскому пространству и рекомендовала Евросоюзу принять это решение, передает НСН.

По ее словам, за годы после вступления в ЕС эти страны выполнили все условия для присоединения к безвизовому пространству, сообщается на сайте kp.ru. Она отметила, что 8 декабря Совет юстиции и внутренних дел ЕС проведет голосование по этому вопросу.

Ранее, 10 ноября, стало известно, что Европарламент проголосовал за вступление Хорватии в Шенгенскую зону. 3 ноября премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил, что республика намерена вступить в соглашение и стать членом еврозоны менее чем через 60 дней.

В настоящее время участниками Шенгенского соглашения, где существует единая система пограничного контроля, являются 26 стран. Ожидается, что положительное решение о вступлении трех новых государств в Шенгенское соглашение Совет Европы может принять в Брюсселе уже в начале следующего месяца.

В июле 2021 года Йохансон выразила надежду на то, что Болгария, Румыния и Хорватия в скором времени станут полноценными членами Шенгенской зоны.