В ВШЭ объяснили отклонение заявок Румынии и Болгарии на вступление в Шенген

Профессор ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина в четверг, 8 декабря, рассказала «Известиям», почему Хорватия была принята в Шенгенскую зону, а заявки Болгарии и Румынии были отклонены.

По ее словам, решение Евросоюза (ЕС) по Софии и Бухаресту было довольно предсказуемым, так как страны, особенно на экономическом уровне, не отвечают критериям ЕС. Отношение же организации к Хорватии было изначально более благосклонным, а решение взвешенным.

Кроме того, Энтина заметила, что вступление Болгарии и Румынии в ЕС в 2007 году было политической акцией, в то время как задержка со вступлением Хорватии была больше обусловлена комплексом югославских противоречий, чем сложностями с сотрудничеством с ЕС. Кроме того, Хорватия пользовалась поддержкой Германии и действовала строго в фарватере общеевропейских решений и в фарватере немецких инициатив.

Во времена существования Югославии основная внешнеэкономическая деятельность государства и связи с западноевропейскими партнерами были сосредоточены в Хорватии и Словении, поэтому вступление в Шенгенскую зону и в целом вступление в ЕС с точки зрения взаимодействия бизнеса изначально было рациональным и предопределенным решением.

«Если посмотреть на географическое положение Хорватии, то можно увидеть, что вступление в Шенген необходимо для ее туристического развития, так как север Хорватии фактически в нескольких местах пересекает границу Словении и Италии, и в этом смысле Хорватия «врезана» в Шенгенскую зону и ее вступление технически облегчает многие бюрократические процедуры, связанные как с пересечением границ людьми, так и товаропотока», — заключила Энтина.

О соответствующих решениях Евросоюза стало известно ранее в этот день. Против принятия Болгарии и Румынии выступили представители Австрии и Нидерландов. Решение о принятии Хорватии вступит в силу с 1 января 2023 года.

О том, что Австрия не собирается поддерживать вступление Болгарии и Румынии в зону Шенгена, заявил 18 ноября австрийский глава МВД Герхард Карнер. По его словам, миграционная система Евросоюза неработоспособна, в связи с чем пограничный контроль не осуществляется в нужной степени, поэтому страны — члены ЕС вынуждены самостоятельно защищать свои границы.

Европарламент голосовал за вступление Хорватии в Шенгенскую зону, об этом стало известно 10 ноября.

В настоящее время участниками Шенгенского соглашения, где существует единая система пограничного контроля, являются 26 государств, Хорватия станет 27-й страной.