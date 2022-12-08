Страны ЕС согласились включить Хорватию в зону Шенгена

Страны Евросоюза официально одобрили присоединение Хорватии к Шенгенской зоне. Об этом в четверг, 8 декабря, написал премьер-министр республики Андрей Пленкович на своей странице в Twitter.

«Хорватия получила единодушную поддержку Совета по внутренним делам и юстиции — с 1 января 2023 года мы становимся членом Шенгенского соглашения», — сообщил Пленкович.

Ранее в этот день глава МВД Франция Жеральд заявил, что республика выступает за то, чтобы Хорватия, Болгария и Румыния вошли в Шенгенский договор. Дарманен добавил, что при вступлении этих стран в Шенген у ЕС будет возможность ограничить поток мигрантов с Балкан в другие страны Европы.

16 ноября, еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Йохансон заявила о том, что Еврокомиссия объявила о готовности Хорватии, Болгарии и Румынии присоединиться к шенгенскому пространству и рекомендовала Евросоюзу принять данное решение.

В свою очередь 10 ноября стало известно, что Европарламент проголосовал за вступление Хорватии в Шенгенскую зону. 3 ноября премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил, что республика намерена вступить в соглашение и стать членом еврозоны менее чем через 60 дней.

3 ноября премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил, что республика намерена вступить в шенгенское пространство и стать членом еврозоны менее чем через 60 дней.

Хорватия подала заявление на переход в зону евро в июле 2019 года. Ныне бывший председатель еврогруппы Мариу Сентену тогда заявил, что еврогруппа приветствует решение хорватского правительства и готова оказать ему поддержку. Кроме Хорватии, в зону евро стремятся вступить Болгария и Румыния. В частности, в мае этого года Болгария приняла национальный план введения евро и вхождения страны в еврозону с 2024 года.

Шенгенская зона включает в себя 26 государств Евросоюза, у которых существует единая система пограничного контроля. Для вступления необходимо одобрение всех действующих членов Шенгена,