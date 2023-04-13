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Суд в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation на 2 млн за неудаление контента

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, управляющую «Википедией», на 2 млн рублей за неудаление запрещенной информации. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Протокол об административном правонарушении составили по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной в РФ информации).

Согласно материалам, которые озвучили в зале суда, поводом для составления протокола послужило неудаление страницы в «Википедии», где размещены фейки о действиях российских военных в Запорожской области. Отмечается, что информация признана недостоверной и была распространена под видом правдивых сведений.

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Ранее, 6 апреля, мировой суд в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation на 800 тыс. рублей также за неудаление запрещенной информации. Поводом для составления протокола об административном правонарушении стали аудио- и видеозаписи одной из песен российской рок-группы «Психея».

В феврале суд оштрафовал компанию Wikimedia Foundation на 2 млн рублей за недостоверные сведения о проводимой ВС РФ специальной военной операции по защите Донбасса. Максимальный штраф по данной статье составляет 4 млн рублей.

В апреле 2022 года суд в Москве уже штрафовал некоммерческую благотворительную организацию Wikimedia на 3 млн рублей за семь статей в «Википедии» с недостоверными данными о спецоперации РФ.

За день до этого президент России Владимир Путин призвал прокуратуру пресекать вмешательство в дела РФ извне и препятствовать распространению фейков в интернете. 4 марта Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России и призывы к антироссийским санкциям.

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