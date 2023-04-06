Суд в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation на 800 тыс. рублей за неудаление контента

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, управляющую «Википедией», на 800 тыс. рублей за неудаление запрещенной информации. Об этом 6 апреля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Протокол об административном правонарушении был составлен по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной в РФ информации).

Из материалов, которые озвучили в суде, следует, что поводом для составления протокола об административном правонарушении стали аудио- и видеозаписи одной из песен российской рок-группы «Психея». Эта песня признана экстремистской и запрещена к распространению на территории РФ.

Ранее, 28 февраля, суд оштрафовал компанию Wikimedia Foundation на 2 млн рублей за недостоверные сведения о проводимой ВС РФ специальной военной операции по защите Донбасса. Максимальный штраф по данной статье составляет 4 млн рублей.

26 апреля 2022 года суд в Москве уже штрафовал некоммерческую благотворительную организацию Wikimedia на 3 млн рублей за семь статей в «Википедии» с недостоверными данными о спецоперации РФ.

За день до этого президент России Владимир Путин призвал прокуратуру пресекать вмешательство в дела РФ извне и препятствовать распространению фейков в интернете. 4 марта Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России и призывы к антироссийским санкциям.