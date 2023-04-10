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В Свердловской области подсудимый сбежал из здания суда через окно

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Подсудимый сбежал через окно из здания суда в Свердловской области, где ему должны были заменить условно-досрочное освобождение (УДО) на лишение свободы. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил журналистам руководитель пресс-службы главного регионального управления МВД Валерий Горелых.

«Мужчина нарушал требования условно-досрочного освобождения, из-за чего судебные приставы доставили его в суд, чтобы заменить УДО на лишение свободы. Когда судья принял решение вновь отправить его под стражу, тот через окно совершил побег на втором этаже здания, где не было решеток, и ретировался в неизвестном направлении», — сказал Горелых.

Он уточнил, что речь идет о 26-летнем жителе Первоуральска Александре Колмакове. Прежде он был дважды судим за причастность к грабежу, краже и мошенничеству. На свободу он вышел в конце августа 2022 года.

Беглеца объявили в розыск. Сыщики уголовного розыска отрабатывают его связи, проверяют вокзалы и иные точки, где может скрываться преступник.

Горелых призвал всех, кто может располагать сведениями о местонахождении Колмакова, проинформировать об этом полицию.

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Ранее, 9 марта, осужденный за убийство мужчина сбежал из колонии-поселения в Приморском крае. Согласно ориентировке, опубликованной в социальных сетях, мужчина 1981 года рождения был неоднократно судим. Последний раз его приговорили к 17 годам лишения свободы в 2010 году за убийство и разбой. В 2022 году его перевели в колонию-поселение при ИК-20.

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