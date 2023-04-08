Футболисты «Ахмата» победили «Урал» в матче РПЛ

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» обыграл «Урал» в матче 22-го тура чемпионата России со счетом 2:0. Встреча прошла на «Ахмат Арене» в субботу, 8 апреля.

Счет на 3-й минуте открыл полузащитник грозненцев Евгений Харин. На 57-й минуте Бернард Бериша забил второй гол в ворота «Урала», отмечает «Спорт-Экспресс».

По итогам игры «Ахмат» поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, у клуба 36 очков. «Урал» проиграл третий матч подряд в РПЛ, клуб находится на 10-й строчке.

Ранее, 1 апреля, московский «Спартак» сыграл вничью с грозненским «Ахматом». Матч прошел на стадионе «Открытие Банк Арена».