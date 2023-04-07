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В ДНР заявили об отмене смертной казни после вхождения в состав России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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После вхождения в состав России в Донецкой Народной Республике (ДНР) была отменена смертная казнь. Об этом 7 апреля «Известиям» сообщил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.

В настоящее время в республике действуют только те законы, которые не противоречат российскому законодательству.

«Законом определяется, что на территории ДНР может действовать только то местное законодательство, которое не противоречит Конституции России и не противоречит федеральным законам РФ. По вопросам уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального законодательства также определено, что до 2026 года это регулируется федеральным законодательством», — сказал он.

Бидевка уточнил, что вынесенные на территории ДНР приговоры о смертной казни не были приведены в исполнение. По его словам, вопрос установления или снятия моратория на смертную казнь находится в компетенции Российской Федерации, а не ее субъектов.

«Не только ДНР, но и ни один субъект в РФ не могут определять в этом направлении нормативно-правовые акты самостоятельно. Это ведение федерального уровня. Сегодня мы Россия, мы граждане России, и сегодня мы живем по законам России», — указал председатель НС ДНР.

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7 декабря 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что не считает нужным вносить изменения в Конституцию ради возвращения такой меры наказания, как смертная казнь.

Также еще 3 октября заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что власти ДНР намерены отказаться от смертной казни.

В ДНР ранее выносили смертный приговор, однако это было до вхождения в состав России. В частности, в июне 2022-го Верховный суд республики приговорил британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина и подданного Марокко Брагима Саадуна к смертной казни. Сами подсудимые признали вину по статье о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

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