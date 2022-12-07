Путин заявил о неизменности своей позиции относительно смертной казни

Президент России Владимир Путин отметил, что его позиция относительно вероятности возвращения смертной казни в РФ не изменилась. Соответствующее заявление он сделал 7 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Глава государства подчеркнул, что не считает нужным вносить изменения в Конституцию ради возвращения такой меры наказания.

«Что касается смертной казни, совсем недавно, выступая на съезде судей, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин говорил об этом, и он сказал, отвечая на запросы тех, кто выступает за возвращение смертной казни, что для этого придется поменять Конституцию; поэтому моя позиция не поменялась», — сказал президент.

Путин также дал обещание, что практика использования в судах кандалов для подозреваемых в экономических преступлениях будет прекращена.

Кроме того, говоря о правах человека в вопросе тюремного заключения, глава государства назвал явным нарушением, когда подозреваемый содержится в СИЗО до суда на протяжении нескольких лет.

«Если до суда человек сидит пять лет за решеткой в камере предварительного заключения, то это, конечно, явное нарушение прав человека», — заявил президент.

Ранее, 2 ноября, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что диверсии на территории России дают основания задуматься о преодолении моратория на смертную казнь. Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны саботажников расстреливали.

На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что дискуссия об отмене моратория на смертную казнь в России в настоящее время в Кремле не ведется.

В конце июня председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин отметил, что России не стоит отказываться от моратория на смертную казнь, несмотря на призыв политиков. По его мнению, возвращение к смертной казни в России стало бы очень плохим сигналом обществу.

Спустя месяц председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» также выступил против возвращения смертной казни в России.

Ссылаясь на заявления Зорькина, он напомнил, что мораторий на смертную казнь в стране не является следствием вступления РФ в Совет Европы, добавив, что ситуация может измениться лишь в случае принятия новой Конституции.