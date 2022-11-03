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В Кремле заявили об отсутствии дискуссии по отмене моратория на смертную казнь

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Дискуссия об отмене моратория на смертную казнь в России в настоящее время в Кремле не ведется. Об этом в четверг, 3 ноября, на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Нет, в настоящий момент дискуссия не ведется», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что диверсии на территории России дают основания задуматься о преодолении моратория на смертную казнь. Он напомнил о том, что во время Великой Отечественной войны саботажников, которые по приказу врага вели подрывные работы в тылу, расстреливали.

Медведев добавил, что смертная казнь существует в ряде ядерных держав, но не в России, и отметил, что эту ситуацию можно исправить.

Свой пост зампред Совбеза РФ написал после того, как с поличным были задержаны два студента из Уфы, которые провели несколько атак и диверсий на объектах РЖД. Ими оказались 18-летние Фаррухжон З. и Эмин С. В отношении задержанных возбуждено несколько уголовных дел по ч. 3 ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее, 27 сентября, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что вопрос о смертной казни решен Конституционным судом России, при действующей Конституции она исключена. Так Клишас прокомментировал предложение депутата Госдумы Константина Затулина поручить профильным комитетам, Совету думы и спикеру палаты организовать консультации с российским президентом Владимиром Путиным и правительством о возвращении смертной казни для организаторов и исполнителей терактов, направленных против детей и молодежи.

Эта тема была поднята на фоне нападения на школу № 88 в Ижевске. 26 сентября 34-летний выпускник Артем Казанцев ворвался в учебное заведение и открыл стрельбу по учащимся. Жертвами нападения стали в том числе первоклассники, охранники и педагоги. После нападения стрелявший покончил с собой. Во время нападения мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Оружие, которое нашли при нем оперативники, Казанцеву не принадлежало. Как выяснилось позднее, стрелявший состоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения».

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