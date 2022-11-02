Двое студентов задержаны в Башкирии за серию терактов на объектах РЖД

Два студента из Уфы провели несколько атак и диверсий на объектах РЖД, силовики задержали их в конце октября с поличным. Об этом 2 ноября рассказал «Известиям» источник.

Задержанными оказались двое 18-летних молодых людей. Фаррухжон З. и Эмин С. обливали различные элементы электроснабжения систем РЖД горючей жидкостью и поджигали. До задержания они провели четыре диверсии.

По данным следствия, действовать злоумышленники начали во второй половине октября. Студенты совершили диверсии в Калининском и Советском районах столицы Башкирии, а также в Уфимском районе республики.

19 октября подозреваемые сожгли пункт параллельного соединения путей на перегоне Черниковка — Спортивная, 24 октября — пост секционирования и релейный шкаф на перегонах Черниковка — Шакша и Уфа — Черниковка. 25 октября студенты подожгли пункт управления сети и четыре шкафа на перегоне Дема — Блокпост.

Уфимцев задержали с поличным 27 октября. Они хотели поджечь в Советском районе Уфы пост секционирования «Правая Белая» Куйбышевской железной дороги.

В отношении задержанных возбуждено несколько уголовных дел по ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса России «Террористический акт»

Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы, они арестованы.

В конце октября первый заместитель генерального директора РЖД Вадим Михайлов рассказал «Известиям», что РЖД в разы увеличат расходы на транспортную безопасность. Точную сумму он не назвал.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил усилить меры безопасности на энергетических и транспортных объектах РФ. На заседании глав делегаций органов безопасности и спецслужб стран СНГ он отметил, что взрыв на Крымском мосту, попытки диверсии на Курской АЭС и ряд других инцидентов показывают, что повышенные меры безопасности должны быть приняты в отношении критически важных объектов транспортной и энергетической структур.