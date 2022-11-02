Медведев порассуждал об отмене моратория на смертную казнь

Диверсии на территории России дают основания задуматься о преодолении моратория на смертную казнь. Об этом 2 ноября заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он напомнил о том, что во время Великой Отечественной войны саботажников, которые по приказу врага вели подрывные работы в тылу, расстреливали.

«Приговор таким негодяям был один — расстрел без суда и следствия. Прямо на месте преступления, потому что если ты предатель, совершивший такое преступление в военное время, то у тебя нет ни возраста, ни национальности, ни даже права на защиту своей жизни», — написал Медведев в Telegram.

Он отметил, что смертная казнь существует в ряде ядерных держав, но не в России, и отметил, что эту ситуацию можно исправить.

«Еще раз подчеркну: и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества», — сказал Медведев.

Свой пост зампред Совбеза РФ написал после того, как с поличным были задержаны два студента из Уфы, которые провели несколько атак и диверсий на объектах РЖД. Ими оказались 18-летние Фаррухжон З. и Эмин С. В отношении задержанных возбуждено несколько уголовных дел по ч. 3 ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

В конце октября первый заместитель генерального директора РЖД Вадим Михайлов рассказал «Известиям», что РЖД в разы увеличат расходы на транспортную безопасность. Точную сумму он не назвал.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил усилить меры безопасности на энергетических и транспортных объектах РФ. На заседании глав делегаций органов безопасности и спецслужб стран СНГ он отметил, что взрыв на Крымском мосту, попытки диверсии на Курской АЭС и ряд других инцидентов показывают, что повышенные меры безопасности должны быть приняты в отношении критически важных объектов транспортной и энергетической структур.