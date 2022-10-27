РЖД в разы увеличит расходы на транспортную безопасность. Об этом «Известиям» сказал первый заместитель генерального директора РЖД Вадим Михайлов на полях Веронского евразийского экономического форума в Баку.

«На это (усиление мер безопасности. — Ред.) выделены отдельные деньги. Достаточно много. Увеличение [средств] идет достаточно серьезное по всем направлениям. В разы», — отметил он.

Точные суммы Михайлов не назвал, сославшись на закрытость информации.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил усилить меры безопасности на энергетических и транспортных объектах РФ. Накануне глава государства на заседании глав делегаций органов безопасности и спецслужб стран СНГ отметил, что взрыв на Крымском мосту, попытки диверсии на Курской АЭС, вокруг других атомных станций и ряд других инцидентов показывают, что повышенные меры безопасности должны быть приняты в отношении критически важных объектов транспортной и энергетической структур.