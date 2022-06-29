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Председатель КС Зорькин выступил против возвращения смертной казни

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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России не стоит отказываться от моратория на смертную казнь, несмотря на призыв политиков. Об этом 29 июня в ходе Петербургского международного юридического форума заявил председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин.

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«Несмотря на нынешнюю экстраординарную ситуацию, думаю, было бы большой ошибкой свернуть с того пути гуманизации законодательной политики, по которому мы в целом шли последние десятилетия», — отметил он.

По мнению Зорькина, возвращение к смертной казни в России стало бы очень плохим сигналом обществу.

Как добавил глава КС, вернуть в стране смертную казнь можно только в случае принятия новой Конституции. Кроме того, РФ, присоединившись к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, взяла на себя обязательство ввести мораторий на смертную казнь, а в течение трех лет после подписания конвенции — запретить смертную казнь.

Кроме того, КС признал неконституционным вынесение смертных приговоров в отсутствие судов присяжных во всех регионах страны, напомнил председатель инстанции.

Споры о том, должна ли в России применяться высшая мера наказания, возникают регулярно. Законопроекты, предполагающие введение смертной казни за отдельные преступления, вносили в Госдуму еще в 2015 году.

В 2017 году председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, читая лекцию студентам МГЮА им. О.Е. Кутафина, заявил, что отменить мораторий на смертную казнь допустимо только по результатам референдума, а применять наказание следовало бы только в исключительных случаях.

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