Этическая обуза: глава КС допустил возвращение смертной казни

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин не исключил, что мораторий на смертную казнь в России может быть отменен. Завуалированное допущение вызвало очередную волну обсуждений о том, вернут ли законодатели высшую меру наказания. Может ли заявление главы КС сдвинуть с мертвой точки подвисший на 25 лет вопрос об отмене смертной казни, разбирались «Известия».

В рамках полномочий

Не исключено, что в будущем мораторий на смертную казнь в России может быть отменен, полагает председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. Такое мнение он высказал в книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл» , не уточнив, о какой перспективе идет речь и с чем может быть связана смена парадигмы.

Автор ссылается на статистику ООН, согласно которой смертная казнь не применяется в 170 странах. Впрочем, на них приходится меньшая часть населения мира. В прошлом году людей казнили в США, Китае, Индии, Иране, Египте, Саудовской Аравии, Ираке, Северной Корее, Вьетнаме, а также в некоторых странах Африки.

Опросы показывают, что за отмену моратория выступает большинство россиян, а в ответ на этот запрос общества появляются соответствующие законодательные инициативы. « В такой ситуации с преобладающими популистскими настроениями избирателей депутатам весьма непросто взять на себя моральную и политическую ответственность за отмену смертной казни. Приходится делать весьма нелегкий нравственный выбор, тем более что большинство населения многих стран мира выступает за смертную казнь», — подчеркивает Зорькин.

Этическая обуза Конституционный суд РФ Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Автор цитаты Он также прибегает к историческому экскурсу в философскую полемику о смертной казни, чтобы «продемонстрировать всю сложность, неоднозначность и по сути своей — нерешенность рассматриваемой правовой проблемы».

Мораторий введен в России с 1997 года, когда наша страна подписала протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Госдума до сих пор его не ратифицировала. Впрочем, другие международные соглашения, а именно Венская конвенция, все равно обязывают придерживаться моратория.

В российском законодательстве , а именно в ст. 59 Уголовного кодекса, смертная казнь до сих пор имеет место быть и предполагается, что она может быть назначена за особо тяжкие, посягающие на жизнь преступления. Мораторий на смертную казнь опирается на два определения Конституционного суда — от 1999 и 2009 годов. Зорькин подчеркивает, что с формально-юридической точки зрения КС сделал практически бессрочным мораторий на ее назначение и применение: «Дальше пойти он не мог, так как — в нарушение принципа разделения властей — вышел бы пределы своих полномочий».

Этическая обуза Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— То обстоятельство, что Конституционный суд принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем , — отмечает председатель КС. При этом он высказывает надежду, что «отход от права в сторону тех нравственных и религиозных воззрений, которые стоят на позициях принципиального отказа от смертной казни, пройдет для России успешно».

Можно подумать

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов в беседе с «Известиями» высказал мнение, что к вопросу об отмене моратория на смертную казнь можно вернуться . Необходимо изучить его и принять какое-то решение.

— Есть запрос общества на справедливость. Мы видим, как часто при совершении резонансных особо тяжких преступлений, которые касаются детей (...) или при терактах, общество требует покарать виновных, — отмечает парламентарий. Вместе с тем есть и полярная точка зрения, у приверженцев которой на руках весомые аргументы. Например, о том, что смертные приговоры выносили невиновным.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова подчеркнула в беседе с «Известиями», что мораторий на смертную казнь — международное обязательство РФ. Если страна пойдет на их нарушение, пусть это останется на совести инициатора этой затеи, подчеркнула она.

Сенатор, глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас напомнил, что речь идет скорее о морально-нравственной дилемме, нежели правовой. «Это вопрос, готово ли общество принять на себя ответственность за убийство человека и неизбежные ошибки в связи с этим», — сказал он РИА Новости. Неделей ранее Клишас назвал спекуляциями предложения ввести смертную казнь для педофилов, ссылаясь как раз на позицию Конституционного суда и международные обязательства России.

Этическая обуза Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Автор цитаты Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее последовательно выступала против отмены моратория.

Эмоциональный порыв

Когда ВЦИОМ задавал россиянам вопрос о том, каких законодательных изменений они хотят, за отмену моратория на смертную казнь высказалось 2% опрошенных . За ужесточение наказания для взяточников и отмену ЕГЭ выступило больше респондентов — по 7% и 5% соответственно.

Двумя годами ранее фонд «Общественное мнение» проводил опрос касательно вопроса смертной казни. 69% опрошенных заявили, что высшую меру наказания следует назначать за определенные преступления (сексуальные посягательства на несовершеннолетних, убийства, терроризм, изнасилования и распространение наркотиков), 52% высказались за ее возвращение . Между приверженцами полярных позиций разрыв небольшой — 37% тех, кто считают установление моратория верным решением, и 45% противников. При этом всего 8% респондентов хотели бы полностью отказаться от смертной казни.

Автор цитаты По данным ФСИН, в российских исправительных колониях содержится почти 550 осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования была заменена на пожизненное.

Волна дискуссий об отмене моратория на смертную казнь поднимается с завидной регулярностью. Чаще всего триггером становятся жестокие преступления, в первую очередь в отношении детей. Так, в этом году споры разгорелись на фоне убийства двух школьниц жителем Кемеровской области, который был ранее осужден за сексуальное насилие. 21 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов.

Этическая обуза Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Я хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство Родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству, — заявил два года назад депутат Госдумы от Саратовской области Евгений Примаков в ту же ночь, когда было обнаружено тело убитой в Саратове девятилетней девочки. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь выступил за применение смертной казни к убийцам женщин и детей.

Представители всех фракций и отдельные депутаты неоднократно вносили в Госдуму законопроекты, отменяющие смертную казнь или мораторий на неё, отмечает в беседе с «Известиями» кандидат юридических наук, в прошлом первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. Большинство из них даже не было рассмотрено.

Рано или поздно

Вопрос о смертной казни, подвешенный вот уже 25 лет, определяется и подтверждается решениями Конституционного суда , которые в большей степени касаются Уголовно-процессуального кодекса. «Если он изменит подход, то моратория может и не быть», — говорит Михаил Емельянов. Вместе с тем членство в Совете Европы уже звучит как менее убедительный аргумент на фоне политизированных решений ЕСПЧ в адрес России последних лет, добавляет он.

По мнению собеседника «Известий», тот факт, что председатель КС сделал такое заявление, может быть показателен: он всегда выступал за мораторий на смертную казнь.

Неопределенная формулировка в духе «не исключено» недопустима для представителя Конституционного суда, на решениях которого и базируется мораторий, считает доктор юридических наук, профессор Виталий Квашис. По его мнению, такое высказывание, вероятно, означает, что единой устойчивой позиции по этому вопросу нет. Пока единственным гарантом того, что смертную казнь не вернут, является позиция лидера государства, уверен он.

Этическая обуза Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В 2019 году, комментируя шквал предложений о возвращении смертной казни на фоне убийства девочки в Саратове, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле эта возможность не обсуждается. Тремя годами ранее, когда лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил применять высшую меру наказания за терроризм, представитель Кремля ссылался на действующий мораторий, из которого власти и исходят.

Справка «Известий» Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии в 2013 году заявил, что возвращение смертной казни попросту нецелесообразно: ужесточение наказания не влечет искоренение преступности. «Я понимаю возмущение граждан и желание наказать преступников. Вопрос в эффективности», — подчеркнул он, напомнив, что существует такая жесткая мера, как пожизненное заключение.