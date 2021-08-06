Заключительная цена: как убийца-рецидивист в Хакасии оказался без надзора после освобождения

В ночь с 4 на 5 августа 36-летний мужчина, недавно вышедший на свободу после отбытия наказания за убийство семьи односельчан, расправился еще с одной семьей в родном Джириме в Хакасии. Среди его новых жертв — восьмилетняя девочка. Этот человек на полгода выпал из поля зрения правоохранительных органов, несмотря на то что в течение трех лет после освобождения должен был находиться под надзором полиции. Однако, как рассказали «Известиям» родственники убийцы, никакого надзора не было и никто не пытался адаптировать отсидевшего преступника к нормальной жизни.

«Опасный мужик»

Рано утром 5 августа в следственные органы Республики Хакасия поступило сообщение об убийстве пятерых человек в селе Джирим.

— На месте происшествия на территории домовладения обнаружены тела хозяйки дома, ее супруга, их сына, малолетней внучки и брата супруга без признаков жизни с колото-резаными ранениями, — сообщила «Известиям» помощник руководителя Следственного комитета Хакасии Юлия Арбузова.

В полицию позвонила единственная выжившая из семьи — 30-летняя Марина. О смерти своих близких, в том числе родителей и восьмилетней дочери, она узнала от самого убийцы, со ссылкой на полицейских рассказывают местные жители. Зарезав ножом пятерых членов одного семейства, злоумышленник, как следует из этих рассказов, набрал номер Марины, которая в это время возвращалась в Джирим из столицы Хакасии — Абакана.

Убийца сказал, что он хотел отомстить ей и поэтому истребил ее семью. Мстил же он из ревности: у Марины был с ним роман, но, когда он ей надоел, женщина заявила, что встречается с другим. Правда, теперь Марина говорит журналистам, что насчет нового любовника она солгала.

Получив ужасное известие, Марина позвонила не только в полицию, а еще и соседям.

— Я вышла за ограду и увидела, как он лежит на земле. Его один наш житель, Вовка, сбил машиной, — поведала журналистам односельчанка героев этой трагедии. — Другой парнишка прибежал с ломом и скрутил ему руки. Потом примчались председатель сельсовета и наша полиция. И все стали ждать, когда приедет полиция из райцентра — из Ширы.

Стражи порядка из райцентра приехали быстро. Как говорят местные, они не могли не сообразить, что за персонаж этот Федор Панов 1985 года рождения. Ведь он свой, родом из Джирима. Мать Федора бросила семью, когда он был еще маленьким. Из прожитых 36 лет 18 он провел в местах лишения свободы — за убийство двух женщин, матери и дочери, всё из того же села. Местные замечают, что женщины нелегально торговали спиртным.

— У него и отец сидел в тюрьме, тоже с ножами ходил, — вспоминает собеседница «Известий». — На том процессе, когда его судили за убитых женщин, Панов просто сидел и улыбался. Для него всё это в порядке вещей.

В феврале 2021 года после многолетней отсидки Панов вернулся обратно в Джирим, и многим стало не по себе.

— Зимой, когда мы учились в школе, все говорили, что какой-то мужик приехал опасный, — рассказала еще одна жительница села, юная Ольга Владимирова. — Кто он такой, мы узнали от нашей учительницы химии. Она сказала, что он ее одноклассник и сидел за убийство.

А Марина не побоялась. Односельчане говорят, что познакомились они на озере неподалеку от Джирима — женщина работала официанткой в курортном кафе. Соседки передают слова Марины: Панов понравился ей «за красивые глаза».

Потерянный в Омске

По сведениям, предоставленным УМВД России по Омской области, последние годы Федор Панов сидел в СИЗО-1 города Кызыла. Он вышел на свободу 10 февраля, полностью отбыв срок наказания. Из Кызыла Панов отправился в Омск — по адресу улица Советская, 4/1. Там в течение трех лет после освобождения он должен был находиться под надзором полиции.

Какое отношение он имел к адресу по улице Советской, полиции неизвестно.

— Установлено, что при освобождении из мест лишения свободы злоумышленник ввел в заблуждение сотрудников пенитенциарной системы относительно своего места жительства и пребывания под административным надзором, — сделал официальное заявление начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Омской области полковник Алексей Командыков. — Освободившись, обязательства по постановке на учет в органы внутренних дел не исполнил, в связи с чем сотрудниками полиции были начаты меры по установлению его местонахождения. Выяснилось, что по указанному им адресу в городе Омске он никогда не проживал, родственников и знакомых не имел.

За полгода, прошедшие с февраля, омская полиция не смогла отыскать освободившегося убийцу по единственно возможному адресу — в селе Джирим Ширинского района Республики Хакасия, откуда он, едва достигнув совершеннолетия, отправился в заключение.

— Граждан, отбывших наказание за преступление особой тяжести, как правило, ведут участковые и полиция столько, сколько установит суд, — объяснил «Известиям» адвокат Евгений Харламов, в прошлом служивший начальником криминальной милиции ОВД «Перово» в Москве. — Могут запретить покидать место постоянного проживания с 22:00 до 6:00, как было со скопинским маньяком. Таких сидельцев в свободное плавание не отпускают, за нами наблюдают. И если за ним не смотрели, то это халатность со стороны полиции.

Местная полиция в Хакасии отказывается комментировать, почему такой человек без надзора жил в селе. Участковый уполномоченный Джирима младший лейтенант Дмитрий Максимов не берет трубку.

Убил, выпил — в тюрьму

По крайней мере, омские правоохранители готовы искать виновника упущения. Алексей Командыков заверил, что «начальником УМВД России по Омской области генерал-майором полиции Вячеславом Крючковым назначено проведение служебной проверки для установления полноты действий должностных лиц в части организации и осуществления розыска местонахождения данного гражданина. В случае установления вины сотрудников они будут привлечены к ответственности в соответствии законодательством Российской Федерации».

Евгений Харламов считает, что от полиции тоже не всё зависит.

— Нельзя сказать, что, если бы полиция лучше смотрела, преступления бы не произошло. Нужно оценивать совокупность факторов, — сказал он «Известиям».

Некоторые существенные детали изложила дальняя родственница Федора Панова, тоже жительница Джирима — Оксана Панова.

— Когда он освободился, мы помогали чем могли, — рассказала она «Известиям». — Никто не думал, что такое произойдет. Надзор же должен быть за этим человеком? Но, насколько я знаю, надзора никакого не было, он был сам себе предоставлен. Он пытался устроиться на работу, но работать не смог. Постоянно говорил, что голова часто болит — и болела, когда еще был в тюрьме. Полностью неадаптированный человек. Вчера приходил к нам выпивший, попросил чаю. Я дала, сказала: «Зачем пить начал?» Он говорит: «Всё, всё, иду домой».

Женщина еле сдерживает слезы. Убитая Пановым восьмилетняя девочка — школьная подружка дочери Оксаны.

Президент Фонда помощи заключенным Сюзанна Кирильчук, как и Евгений Харламов, считает, что одним надзором проблему не решить.

— В идеале для таких граждан должны существовать службы пробации, — сказала Сюзанна Кирильчук «Известиям». — Отмечается ли человек в УИИ ФСИН как освободившийся по УДО или приходит ли к нему участковый — не главное. Ведь в остальное время он предоставлен сам себе. В нашей стране есть хорошие реабилитационные центры для бывших заключенных, где помогают с адаптацией и трудоустройством, есть специалисты. В частности, в Красноярском крае очень хороший центр. Но туда обращаются только мотивированные освобожденные. Суд не может принудить посещать реабилитационный центр.

В мае 2021 года, выступая в Совете Федерации, министр юстиции РФ Константин Чуйченко рассказал о работе над законопроектом «О системе пробации в Российской Федерации». Но, если закон примут и система заработает, Федор Панов вряд ли сможет воспользоваться ее плодами. Как заявила «Известиям» Юлия Арбузова из следкома Хакасии, возбуждено уголовное дело «по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в» части 2 статьи 105». Это убийство двух и более лиц и убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. За данные преступления УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы либо смертной казни.