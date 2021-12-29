В Совфеде оценили заявление главы КС о возможности возвращения смертной казни

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова оценила слова председателя Конституционного суда (КС) РФ Валерия Зорькина о том, что в будущем в России могут вернуть смертную казнь. Своим мнением Нарусова 29 декабря поделилась с «Известиями».

«Мы ее не просто отменили, это международное обязательство Российской Федерации. Если Россия <…> пойдет на нарушение международных обязательств, пусть это будет на совести Зорькина», — заявила Нарусова.

Свое мнение Зорькин высказал в книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл». В ней председатель КС отмечает, что установление в России бессрочного моратория на смертную казнь было условием для вступления страны в Совет Европы. Позднее решение было подтверждено в 1999 и 2009 годах.

Как отметил председатель КС РФ, вопрос о смертной казни нельзя закрыть, пока происходят умышленные убийства. Он отметил, что в этом вопросе все будет зависеть от общей правовой ситуации в стране и от того, насколько Россия сможет продвинуться в создании правопорядка.

В апреле 1997 года в России ввели мораторий на смертную казнь. Последний смертельный приговор был приведен в исполнение 2 сентября 1996 года.

В августе этого года в пресс-службе ФСИН рассказали «Известиям», что сейчас в исправительных колониях особого режима для осужденных к пожизненному сроку содержится 538 осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования была заменена на пожизненное лишение свободы. Также в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) содержатся 11 осужденных на смертную казнь, которым благодаря введению моратория приговор был заменен на срок лишения свободы до 25 лет.