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В местах лишения свободы находятся более 500 осужденных к смертной казни

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В настоящее время в исправительных колониях особого режима для осужденных к пожизненному сроку содержится 538 осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования была заменена на пожизненное лишение свободы. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН).

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Также в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) содержатся 11 осужденных на смертную казнь, которым благодаря введению моратория приговор был заменен на срок лишения свободы до 25 лет.

«Практически все эти лица совершили преступления против жизни и здоровья граждан из хулиганских или корыстных побуждений», — подчеркнули в ведомстве.

Некоторые из них могут выйти на свободу в ближайшие два года, выяснили «Известия».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Смерть не к лицу: 11 осужденных на казнь готовятся выйти на свободу

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