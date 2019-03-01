Не просто Мария: россиянке в Кувейте может грозить смертная казнь

Россиянке Марии Лазаревой, приговоренной в Кувейте к 10 годам тюрьмы за якобы невыполненный госконтракт, хотят вменить еще и растрату средств ее инвестиционного фонда. При этом смертную казнь в стране никто не отменял, а от местных религиозных фанатиков давно слышны крики «Оторвать голову этой русской». Об этом «Известиям» рассказала адвокат заключенной Екатерина Духина. Она отметила, что оба дела связаны с нарушениями прав Марии и принципов правосудия, поэтому решить вопрос можно только на межгосударственном уровне.

По словам адвоката, новая статья о растрате средств фонда предполагает тюремное заключение сроком на 10 лет. Однако сторона защиты россиянки подчеркивает, что смертная казнь в Кувейте по-прежнему остается реальностью.

— Такое наказание существует, и оно касается в том числе и экономических преступлений, — сказала «Известиям» Екатерина Духина. — Правда, за последние 30 лет существования Кувейта я о таких прецедентах еще не слышала. Но, с учетом того что Марию уже осудили за якобы имевшие место «беловоротничковые» преступления, всё может быть.

Марию Лазареву арестовали в Кувейте в 2017 году. Против гражданки РФ было возбуждено два уголовных дела: о неисполненном контракте на создание стратегии развития в арабском государстве логистического хаба и о растрате средств портового фонда The Port Fund. Этим фондом управляла возглавляемая Лазаревой инвестиционная компания Kuwait and Gulf Link Transport Investments (KGLI). В мае 2018 года суд приговорил россиянку к 10 годам тюрьмы по первому делу. Второе находится на этапе расследования.

Сторона защиты связывает причины преследования с попыткой конкурентов устранить компанию с местного рынка и приводит ряд нарушений, допущенных при рассмотрении дел. Политологи обращают внимание на то, что KGLI владеет семья шиитов, доля которых составляет только треть мусульманского населения Кувейта, а конкурирующая компания Agility принадлежит влиятельной суннитской семье. По мнению защитников, противоречия между этими течениями ислама в значительной степени подогревают градус конфликта. Вызывает вопросы, по словам юристов Лазаревой, и позиция обвинения: в частности, речь идет о предполагаемом хищении средств вкладчиков фонда. Прокуратура Кувейта попросила их заморозить на счету дубайского Noor Bank, одновременно объявив об их пропаже. Предполагалось, что речь идет о краже, и именно с ней было связано открытое уголовное дело.

Однако спустя несколько месяцев, по данным стороны защиты, инвесторам удалось снять арест со счета и выплатить деньги всем пайщикам, включая госкомпании Кувейта, с прибылью в 200% к первоначальным вложениям. Расследование тем не менее продолжилось.

На следующей неделе в рамках турне по странам Ближнего Востока глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров посетит Кувейт, где встретится с министром иностранных дел страны Сабахом аль-Халедом ас-Сабахом. По словам стороны защиты, в МИД РФ знают о деле Марии Лазаревой и держат его на приоритетном контроле. Адвокаты рассматривают дело исключительно в политической плоскости и делают акцент на том, что Лазарева — гражданка России, да еще и женщина, которая сумела построить бизнес в арабском мире, что многим местным мешало спать спокойно. Защита уверена: граждане США или страны Европейского союза подобному преследованию в Кувейте не подверглись бы никогда.

— Отец Марии обращался в МИД, в связи с этим ее дело было взято на консульский контроль. Консул регулярно посещает ее в тюрьме, однако для решения вопроса необходима политическая воля, — сказала «Известиям» Екатерина Духина.

Российские дипломаты могут затронуть вопрос Марии Лазаревой, однако итоговое решение будет принимать кувейтский суд, полагает востоковед Роланд Биджамов.

— Вопрос будет поднят, и кувейтская сторона, в свою очередь, уделит ему пристальное внимание и, безусловно, поможет, — сказал «Известиям» эксперт. — Однако окончательно все эти вопросы будет рассматривать суд, и не нужно надеяться, что по мановению руки проблема будет мгновенно решена. Единственным критерием должен являться закон.

Защита Марии Лазаревой уверена, что дело о хищении средств инвесторов должно быть закрыто за отсутствием состава преступления. Деньги не крали, и их уже выплатили с огромной прибылью. При этом и первое, и второе преследования основаны на показаниях единственного свидетеля. Так что есть все основания начать пересмотр и уже вынесенного приговора. В случае же если россиянку осудят повторно, адвокаты будут ставить вопрос о ее экстрадиции.