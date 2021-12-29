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Глава Конституционного суда РФ допустил возвращение смертной казни

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Несмотря на бессрочный мораторий на смертную казнь, Россия может вернуться к высшей мере наказания в будущем. Такое предположение председатель Конституционного суда Валерий Зорькин сделал в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл», опубликованной 28 декабря на сайте суда.

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Доктор юридических наук и профессор отметил, что на данном этапе исторического развития России высшая мера наказания стране не требуется. К тому же на нее действует мораторий с момента вступления страны в Совет Европы в 1996 году. Зорькин допустил, что это может измениться в будущем, опустив какие-либо подробности своего предположения.

Мораторий на смертную казнь в России введен 16 апреля 1997 года. Последний смертельный приговор привели в исполнение 2 сентября 1996 года. Имя казненного не разглашалось.

В августе текущего года сообщалось, что в исправительных колониях особого режима для осужденных к пожизненному сроку содержится 538 осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования была заменена на пожизненное лишение свободы.

Также в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) содержатся 11 осужденных на смертную казнь, которым благодаря введению моратория приговор был заменен на срок лишения свободы до 25 лет.

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