ВЦИОМ назвал процент поддерживающих возвращение смертной казни россиян

Примерно 2% россиян хотели бы отменить мораторий на смертную казнь. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает «РИА Новости».

Еще 6% россиян хотели бы уменьшить налоги и изменить налоговую систему (6%).

По мнению опрошенных, в России стоит принять законы, ужесточающие наказания за взяточничество (7%), направленные на развитие страны (6%) и отменяющие ЕГЭ (5%), а также закон о домашнем насилии (2%), сообщает телеканал «360». Затруднились ответить 54%.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 12 марта. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее, 12 марта, ВЦИОМ представил данные исследования Индекса подростковой самооценки, в соответствии с которыми более 60% молодых россиянок в возрасте 14–17 лет устраивает собственная внешность. Девушки не намерены ее менять, передает НСН.