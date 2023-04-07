Прокуратура РФ проверит Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ

Генеральная прокуратура РФ поручила прокуратуре Москвы провести проверку певца Валерия Меладзе. Как сообщил 7 апреля источник в правоохранительных органах, исполнителя подозревают в помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«В настоящее время прокуратуре Москвы поручено проведение проверки в отношении Меладзе В.Ш. на предмет оказания финансовой помощи ВСУ», — цитирует собеседника ТАСС.

Ранее, 18 января, в Иркутске был отменен концерт Меладзе, запланированный на 4 мая. До этого концерт дважды переносили: с 18 февраля 2022-го на 25 мая 2022-го, а затем на 4 мая 2023 года.

Валерий Меладзе обладает званиями «Заслуженный артист РФ» (присвоено в 2006 году), а также «Народный артист Чеченской Республики» (2008).

После Нового года, 2 января, в Сети появились кадры, на которых запечатлено, как к Меладзе на концерте в перерыве подходит поклонник и громко произносит начало приветствия запрещенной в России организации УПА, а затем просит передать привет его жене. В ответ на просьбу артист убирает микрофон и дальше то, что он говорит, разобрать сложно. Однако ряд пользователей уверены, что Меладзе продолжил националистический лозунг.

Впоследствии, 9 января, депутат Госдумы Андрей Луговой призвал дать инциденту правовую оценку.

Сам Меладзе на следующий день после случившегося написал короткий пост в Telegram-канале, в котором выразил надежду, что антагонизм между РФ и Украиной прекратится, и сообщил, что готов отдать на это все силы.