Реклама
Прямой эфир
Мир
Госсекретарь США Блинкен допустил вступление Швеции в НАТО к июлю
Мир
Лидер «желтых жилетов» предрек Франции социальный взрыв из-за пенсионной реформы
Мир
В США заявили о нежелании конфликта с Китаем из-за ситуации вокруг Тайваня
Происшествия
ФСБ задержала в Херсонской области украинского агента
Мир
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе
Происшествия
В Донецке погибли четыре человека после обстрела ВСУ
Армия
Песков заявил о тщательном отслеживании военными России данных о планах ВСУ
Мир
На связываемой с терактами на «Северных потоках» яхте нашли следы взрывчатки
Мир
Папа римский предложил установить двухнедельное пасхальное перемирие
Общество
Стало известно о решении врачей оставить Костомарова в реанимации
Мир
В Кремле выразили уверенность в непреклонной позиции Китая по Украине
Экономика
Курс доллара превысил 83 рубля впервые с апреля 2022 года
Общество
Синоптики пообещали майскую погоду на следующей неделе в Москве

Прокуратура РФ проверит Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральная прокуратура РФ поручила прокуратуре Москвы провести проверку певца Валерия Меладзе. Как сообщил 7 апреля источник в правоохранительных органах, исполнителя подозревают в помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«В настоящее время прокуратуре Москвы поручено проведение проверки в отношении Меладзе В.Ш. на предмет оказания финансовой помощи ВСУ», — цитирует собеседника ТАСС.

Ранее, 18 января, в Иркутске был отменен концерт Меладзе, запланированный на 4 мая. До этого концерт дважды переносили: с 18 февраля 2022-го на 25 мая 2022-го, а затем на 4 мая 2023 года.

Валерий Меладзе обладает званиями «Заслуженный артист РФ» (присвоено в 2006 году), а также «Народный артист Чеченской Республики» (2008).

«Украденные телефонными мошенниками деньги россиян идут на финансирование ВСУ»
Зампред «Сбера» Станислав Кузнецов — о том, откуда теперь звонят злоумышленники и какие изменения произошли в сфере борьбы с дропами

После Нового года, 2 января, в Сети появились кадры, на которых запечатлено, как к Меладзе на концерте в перерыве подходит поклонник и громко произносит начало приветствия запрещенной в России организации УПА, а затем просит передать привет его жене. В ответ на просьбу артист убирает микрофон и дальше то, что он говорит, разобрать сложно. Однако ряд пользователей уверены, что Меладзе продолжил националистический лозунг.

Впоследствии, 9 января, депутат Госдумы Андрей Луговой призвал дать инциденту правовую оценку.

Сам Меладзе на следующий день после случившегося написал короткий пост в Telegram-канале, в котором выразил надежду, что антагонизм между РФ и Украиной прекратится, и сообщил, что готов отдать на это все силы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023